Mod - Custom NPC [Minecraft]

LajCiK1337YT

Custom NPC mod dodający nam funkcje tworzenia własnych postaci.

Custom NPC Mod to modyfikacja pozwalająca nam tworzyć postacie i robić np. Mapy RPG.

Mod ten wyróżnia szeroki wachlarz możliwości jakie dodaje, więc w tym artykule wam je wymienie!



Przedmioty!

Tworzenie podwładnych, rycerzy itp. się nie podoba? To zobacz jakie przedmioty dzięki temu modowi możesz zyskać!

Od mebli aż bo Bronie! To hasło oddaje prawdziwy wykres wszystkich rzeczy. Bronie to np. pistolety, karabiny, kosy, trójzęby i włócznie.

oprócz tego dostajemy możliwość zabawy w Maga/Druida co jest bardzo ciekawe.



NPC!

Tworzenie npc'etów przypadło mi najbardziej do gustu, własne questy, dialogi, to jest bardzo ciekawe dla osób

takich osób jak ja! Stwórz własną mapę RPG; to pierwsze zdanie, o którym pomyślałem. Moi widzowie nie czekali długo

aż ową mapę wypuściłem w internet zacząłem 2.05.2015 a skończyłem 14.02.2016.



Oryginalność!

Każdy może zrobić co tylko mu się wymarzy: wgrać własne skiny postaci, dodać bronie z innych modyfikacji itp.

więc pobierajcie tego moda jak najszybciej jeśli się wam spodobał! Jeśli jesteś kreatywny to wejdź na mojego

Skype'a: LaJciK1337 i zgłoś się na ochotnika to budowniczego na moim serverze Krwawa Dolina!



Jeśli po moim opisie masz ochotę pobrać tą modyfikację, to nie czekaj tylko idź w internety, ode mnie to tyle, trzymajcie się, cześć! :D