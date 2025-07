Na którym świecie grać?

Wszystkie są takie same ale jeżeli chcesz mieć dobre miejsce w rankingu to graj na najnowszych a jeżeli chcesz grać z Polakami to S9

Wszystkie są takie same.. Co najwyżej różnią się liczbami np: s30 , s10 itd.

