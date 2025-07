Ak47 czy P90

Co według was lepsze?

dużo lepszy jest ak-47 poniewarz zabiera dużo większe obreżenia a główną jego zaletą jest to ze zabija na raz w głowe. P90 nadaje sie tylko do tak zwanych raszów

Zależy od rangi i stylu gry. Jeżeli chcesz dążyć do osiągnięcia wyższej rangi dobrze jest grać od początku z kałaszkiem dlatego że jest to skuteczniejsza i bardziej skillowa broń. P90 jest dobre dla amatorów rushowania. Dlatego ja jak najbardziej polecam ak

AK47 to wykokszona bron w cs go

Balteek

Co to za porównanie hah,

Jeśli umiesz strzelać główki to oczywiście, że ak47, a jeśli jesteś w goldzie i strzelasz w biegu to P90 :P

Oczywiście jeśli chodzi o rushowanie to zdecydowanie P90.