Czy opłaca się kupować skiny w 2020 (duskusja)

kamyszeq

Zależy jakie, jak masz sporo kasy to najlepiej wpłacić na jakąś stronkę i tam otwierać skrzynki i potem wypłacać na konto. Kluczy do skrzynek nie opłaca się kupować bo jeżeli będziesz miał pecha to możesz być sporo na minusie. Chyba że chcesz zdobyć kose to moim zdaniem jest najbardziej opłacalne jak będziesz co jakiś czas kupował klucze to w końcu dropniesz.