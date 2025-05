Hero zero jak wbić lvl ?

nie wiem co o tym zondzę al wsumei ok ok ok

Caputuselek

Najprostrzy sposób nabicia level'a w HZ,kupujesz wspomagacz 50% misji i umiejetności %50

Bierzesz misje walki najkrótsze, tam gdzie dużo xp. Jak dla mnie 50 level jest osiągalny w 7 dni jak dobrze pójdą zadania nadzwyczajne wiec troche beznadziejny ten poradnik jak się tak dobrze na tej gierce nie znasz. Bo wbicie levela nie zależy,od wykonanych misji tylko dobrze rozdanych statystyk i wykonywanie osiagnięć za które też się dostaje mnóstwo xp. Podobnie jak jednostki treningowe wtedy wykupujemy multitasking,robisz te wszystkie jednostki treningowe nie marnując czasu i biorąc misje, i tak na zmiane dodatkowa energia to wykorzystujesz ją od razu. Zapomniałeś też wspomnieć o dołączeniu do drużyny z dobrze rozwiniętym popularności i wyposażenia co dają na plus do umiejetności i łatwiej idzie wbić,niby taki szczegół a zdołaleś o nim zapomnieć. Wracając

jak grasz dobrze 230 level jest osiągalny w miesiąc lub dwa jak masz wspomagacze dobre kupione bo jak w 6 msc nabiłeś 230 lvl to kiepsko. Po takim okresie powinieneś mieć przynajmniej 320 level.