Jaki dom opłaca się kupić na Adopt Me?

myśle że fajny by był family house lub dom za 2500 bo sama go posiadam i jest super

korneliaa6

E, e eluwina

E, e eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna

E, e eluwina dla ojca, matki, córk1i, syna

E, e eluwina, aha eluwina aha eluwina, e, e, e, eluwina (yeah)

E, e eluwina, aha eluwina aha eluwina, e, e, e, eluwina (yeah)

Koszulki nie znajdziesz na moim ciele

Chyba że zimno lub jestem w kościele

Żadnej nie noszę choć mam ich tak wiele

Spytasz mnie czemu w sumie sam nie wiem

Spodnie założę, buty ubiorę, a jak pójdę na fame, to będę przy ciele

Nie stanę w miejscu, rozwijam karierę

A tak się przywitam jak spotkam Kostere

E, e eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna

E, e eluwina dla ojca, matki, córki, syna

E, e eluwina, aha eluwina aha eluwina, e, e, e, eluwina (yeah)

E, e eluwina, aha eluwina aha eluwina, e, e, e, eluwina (yeah)

Jak to się rozkręciło co, wszytko to z eluwiną

bo witam się tak z rodziną, witasz się tak z dziewczyną

Ty tylko szama i wino, a ja tak jak Al Pacino

Ze mną to życie jak kino, chcesz zostać moja jedyną

E, e eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna

E, e eluwina dla ojca, matki, córki, syna

E, e eluwina, aha eluwina aha eluwina, e, e, e, eluwina (yeah)

E, e eluwina, aha eluwina aha eluwina, e, e, e, eluwina (yeah)

E, e, eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna

E, e, eluwina dla ojca, matki, córki, syna

E, e, eluwina, aha eluwina aha, eluwina, e, e, e eluwina (yeah, yeah)