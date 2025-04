Szynka



1!>Pierwszym sposobem bedzie kupowanie bojowych rekawiczek na 48lvl u teomana po 13k i sprzedawanie po 20k(cena zalezy od cen na nb mozna trafic nawet na osoby co po 50k kupia) tym sposobem zarobilem swoje pierwsze 10kk w ciagu tygodnia :)

2!>Drugi sposob jest dla osob cierpliwych lub afkow :D zamiana 5 cellonow poziomu 6 na poziom 7 Potrzebne nam beda: narzedzia do krysztalow cellony poziomu 6 i proszek cella. na tym sposobie zas wyrabialem braki np. majac 400k robilem okolo 1kk w przeciagu chwili (to tez zalezy czy ktos akurat potrzebuje tych cellonow nie zawsze schodza odrazu )

3!>Trzecim sposobem jest robienie resow z A/B do robienia resow A nigdy nie mialem sytuacji w ktorej nie mialem potrzebnego do wytworzenia przedmiotu wszystko zawsze zbieralem i zazwyczaj ponad 200k zysku za darmo mialem ale wazniejsze sa resy B z nich mozna zawsze o wiele wiecej zarobic w przeciagu kilku minut nawet 13kk ale oczywiscie wtedy potrzebujemy troche pieniedzy. chyba kazdy wie jak sie je robi potrzebujemy polaczenia z B i tam poszczegolne itemki najdrozsze resy sa na wode oczywiscie wiec chcemy robic resy na wode 1 rekawica powstaje z 5 fmow,5kamieni wody 10 wielorybow 20 zielonych odlamkow i 50 piasku z rzeki donner jezeli nie chce nam sie dropic to mozemy to wszystko kupic na gotowca co wyjdzie okolo 350k na sztuke czyli na 6 takich rekawiczek czy butow wydamy 2,1kk suma 5 tych resow bedzie kosztowac nawet do 10kk (u resselaczy 6-8kk) wiec wsumie mamy 3 proby na s5 bo wtedy bedziemy jeszcze na czysto :)

Mam nadzieje ze pomoglem ja sie z tego utrzymuje i jest spoko Powodzenia w zarabianiu pieniazkow :)

1!>Pierwszym sposobem bedzie kupowanie bojowych rekawiczek na 48lvl u teomana po 13k i sprzedawanie po 20k(cena zalezy od cen na nb mozna trafic nawet na osoby co po 50k kupia) tym sposobem zarobilem swoje pierwsze 10kk w ciagu tygodnia :)

2!>Drugi sposob jest dla osob cierpliwych lub afkow :D zamiana 5 cellonow poziomu 6 na poziom 7 Potrzebne nam beda: narzedzia do krysztalow cellony poziomu 6 i proszek cella. na tym sposobie zas wyrabialem braki np. majac 400k robilem okolo 1kk w przeciagu chwili (to tez zalezy czy ktos akurat potrzebuje tych cellonow nie zawsze schodza odrazu )

3!>Trzecim sposobem jest robienie resow z A/B do robienia resow A nigdy nie mialem sytuacji w ktorej nie mialem potrzebnego do wytworzenia przedmiotu wszystko zawsze zbieralem i zazwyczaj ponad 200k zysku za darmo mialem ale wazniejsze sa resy B z nich mozna zawsze o wiele wiecej zarobic w przeciagu kilku minut nawet 13kk ale oczywiscie wtedy potrzebujemy troche pieniedzy. chyba kazdy wie jak sie je robi potrzebujemy polaczenia z B i tam poszczegolne itemki najdrozsze resy sa na wode oczywiscie wiec chcemy robic resy na wode 1 rekawica powstaje z 5 fmow,5kamieni wody 10 wielorybow 20 zielonych odlamkow i 50 piasku z rzeki donner jezeli nie chce nam sie dropic to mozemy to wszystko kupic na gotowca co wyjdzie okolo 350k na sztuke czyli na 6 takich rekawiczek czy butow wydamy 2,1kk suma 5 tych resow bedzie kosztowac nawet do 10kk (u resselaczy 6-8kk) wiec wsumie mamy 3 proby na s5 bo wtedy bedziemy jeszcze na czysto :)

Mam nadzieje ze pomoglem ja sie z tego utrzymuje i jest spoko Powodzenia w zarabianiu pieniazkow :)