Roblox- Piggy Omówienie Chapter #1

Dzisiaj postaram się omówić wszystko co wiem o części pierwszej (czyli o mapie dom) wszystkie przedmioty np.gdzie się znajdują i do czego są użyteczne a także porady dla nowych graczy.Życzę miłego czytania.

*Słychać zamknięcie drzwi samochoduKamera kieruję się na naszego bohatera stojącego za samochodem policyjnym, bohater mówi:Więc to jest miejsce w którym ostatni raz widziano Georga świnkę*Słychać dźwięk chrumknięcia świni,bohater mówi:Co to było?! - Po czym ekran ciemnieje.*Słychać dźwięk uderzenia kijem.- Może znajdować się w pokoju obok łazienki,Na dole w kuchni lub na półce obok drzwi na dwór (tych otwartych).- Zawsze znajduje się za zielonymi drzwiami.- Może znajdować się za drzwiami do łazienki,w drugim pokoju na ostatnim piętrze, na zlewie w kuchni oraz na dole w piwnicy.- Zawsze znajduje się za czerwonymi drzwiami.- Może znajdować się za czerwonymi drzwiami, oraz na dworze za małym domkiem.- Może znajdować się w małym domku na dworze,za czerwonymi drzwiami oraz na dole w piwnicy.- Mogą znajdować się na podłodze w jadalni (kuchnia to nie to samo co jadalnia) oraz na stoliku przy zielonych drzwiach.- Mogą znajdować się u góry za elektrycznymi drzwiami (miałem na myśli te drzwi z czerwonymi laserami) lub na dole w garażu.- Może się znajdować w małym domku na dworze,za zielonymi drzwiami oraz na górze za elektrycznymi drzwiami.- Aby go zdobyć musimy położyć zielone i czerwone zębatki w małym domu na dworze.- Aby go zdobyć musimy otworzyć sejf fioletowym kluczem.- Może być w małym domku na dworze,w garażu,w piwnicy oraz na górze za elektrycznymi drzwiami.- Może on być na półce w piwnicy, z boku na górze oraz w garażu pod półkami.- Zawsze jest w sejfie który możemy otworzyć złotym kluczem.Jeśli wybierzecie Bota w grze, nie chowajcie się ponieważ bot widzi was i tak bo jest tak zaprogramowany.Próbujcie swoich sił w pomaganiu innym otworzyć drzwi ucieczki a nie bezczynnie chowajcie się.Na najwyższym piętrze w domu potrzebujecie deski bo bez niej jeśli skoczycie to zginiecie.Każdy to pewnie wie ,lecz próbujcie przeskakiwać przez pułapki bo macie dobre szanse na przeżycie.Jeśli świnka stoi tylko przy drzwiach wejściowych,nie rusza się i nie pozwala wam przejść aby np.pozbyć się desek od drzwi to weźcie pistolet i ogłuszcie ją na chwile co da wam przewagę.Nie podchodźcie to świnki jak się nie rusza bo nawet bliski kontakt z świnką powoduje śmierć.To tyle ile chciałem wam powiedzieć, komentujcie czy powinienem zrobić takie opisy do innych części Piggy.