Jakie misje wybierać, Hero Zero ?

Zacznijmy od tego, że w Hero Zero, robimy najpierw statystyki, potem poziom. Najpierw masa, potem rzeźba.

Niektórzy pędza z tym lvl tak, jakby był ich to cel życia... więc wybieramy misje, gdzie dostajemy więcej monet, nie doświadczenia!

Możemy nawet wbijać 1 lvl dziennie, a inni mogą 3 lvl dziennie... Ale my będziemy mieć za to lepsze statystki.

Monety przeznaczamy na kupno statystyk.

Jeśli kupujesz energie, rób to tylko 1-2 raz dziennie za monety. (dziennie zurzywamy 150-200 energi, tak)

Nie polecam kupywać energi za oponki.



Wybieramy takie misje:



- Które dają najwięcej monet

- Jak najmniej exp

- Kosztują jak najmniej energi

- NIE dają żadnego itemu

- Nie są to misje walki



Właśnie, nigdy nie ryzykujemy misją walki. Jeśli przeciwnik jest ŁATWY, możemy go zaatakować.

Napewno wygramy. Jednak jeśli jest ŚREDNI, ewentualnie TRUDNY nie warto ryzykować.

Jest szansa że przegramy, stracimy tylko energie.

W skrócie:

Wybierane msije walki:

Łatwy - Tak

Średni - Nie

Trudny - Nie



W misji, jest przedmiot który jest lepszy od mojego! Brać ?

To zależy, jeśli jest +3, lub więcej bierz. Jednak jeśli tylko marne +1,+2.. Odpuść.



Ej! Ale ja walcze o TTD (tygodniowy turniej doświadczenia), masz jakieś porady ?



Wybieraj misje, które dają najwięcej exp.



Tutaj mała rozpiska:



300-400 EXP Na jedną energie - Jest dobrze, ale mogło być więcej :P

400-500 EXP Na jedną energie - Jest OK.

500-600 EXP Na jedną energie - Biorę, opłaca się!

700+ EXP Na jedną energie - Super okazja, musze to wziąść!



Nie zapomnijcie o treningu! ;)



Pozdrawiam, powodzenia w Hero Zero!