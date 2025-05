Działo Cząsteczkowe Bariera Cząsteczkowa Bariera Projekcyjna Uderzenia Grawitonowe Działo wyzwala wiązke energi. Może także wystrzelić pocisk zadający obrażenia obszarowe. Osłania Zarye barierą, która przyjmując obrażenia wzmacnia ataki podstawowe Zaryii. Działa tak jak Bariera Cząsteczkowa jednak chroni sojuszniczego bohatera. Bomba grawitacyjna, która przyciąga wrogów i wyłącza umiejetności wpłwające na ruch.

Zarya to jedna z postaci w Overwatch, jednak ma jeden poważny problem. Mianowicie...Jej Ultimate. Ostatnio Blizzard jeszcze go poprawił, co dla mnie jest bez sensem. Umiejetności Zaryii:Ludzie najbardziej lubią w Zarii jej... superzdolność. Idealnie pasuje do używania z Farą, Smugą, Genjim, Sombrą, Doomfistem... Potrafi ładować sie całą runde, ale gdy już jej użyjemy - naprawde możemy zniszczyć cały wrogi team. Blizzard, czy o to ci chodziło?Zaria nie tego potrzebuje. Jej umiejetności odnawiają sie troche długo, a i tak to tylko tarcze, które trwają ok. 2 - 3 sekundy i wzmacniają naszą broń, czyli staramy sie trzymać PPM bardziej dokładnie i zadajemy wiecej obrażeń. Wielce ekscytujące. Gdyby tak zwiekszyć szybkość ładowania sie superzdolności, ale przywrócić ją taką jaką była? Zwiekszyć zdrowie i sprawić by tarcze tworzyły bańke, coś na wzór Winstona, ale trwającą 3 sekundy, a nosicielowi redukowała by obrażenia o 50%? Wtedy Zaria mogłaby być tankiem, a nie słabym dps, który stara sie nabić superzdolność, by pod koniec gry całkowicie zmienić wynik.Aktualnie gra Zaryą jest po prostu nudna i mało emocjująca. Po prostu jej superzdolność jest troche nazbyt OP, ale chyba niewiele osób to dostrzega.A wy co sądzicie na ten temat? Czy według was Zaria potrzebuje reworka?