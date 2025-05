"Jesteś graczem komputerowym z pasją? Zaangażowanym graczem na konsoli? Mamy dla Ciebie optymalny plan. Albo załatw wszystko za jednym razem – w tym Xbox Live Gold – wybierając plan Ultimate." Tymi słowami firma Microsoft zachęca nas do wykupienia abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Czy faktycznie jest on wart uwagi i co w nim wyjątkowego?

Czym jest Xbox Game Pass Ultimate?



Firma Microsoft oferuje graczom do wyboru trzy rodzaje abonamentów: na konsole. komputer PC oraz plan Ultimate. Co wyróżnia ten ostatni?Korzystając z tej opcji możemy grać w gry zarówno na konsoli jak i na komputerze stacjonarnym. Nie potrzebujemy osobnych pakietów. A zatem co otrzymujemy?

1)Nieograniczony dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier na PC i konsole, których biblioteka jest stale rozszerzana o nowe tytuły

2)Gry od Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery

3)Ekskluzywne zniżki dla członków i oferty na wyłączność



Ile to kosztuje?



Cena regularna pakietu to 54 złotych i 99 groszy za miesiąc. Trochę dużo... Dopłacając lekko ponad 20 złotych otrzymujemy Origin Access Basic nie na miesiąc, lecz na cały rok. Ponadto ten drugi pakiet oferuje nam więcej i moim zdaniem ciekawsze gry. Na szczęście Microsoft oferuje nam pierwszy miesiąc za jedyne 4 złote. Teraz ta oferta staje się przystępna i warta uwagi. Miesiąc to czas wystarczający, żeby ograć lub chociaż przetestować większość tytułów.





W co pogramy?



Microsoft oferuje nam wiele dobrych gier. Z ciekawszych można wymienić takie tytuły jak: Halo 5:Guardians, Forza Horizon 4, Obcy: Izolacja, Metro Exodus czy nawet Wiedźmin 3: Dziki Gon. Chcesz zobaczyć jak wygląda życie kozy? W Xbox Game Pass Ultimate znajdziesz Symulator Kozy! Możesz walczyć na miecze w Śródziemie: Cień wojny lub wziąć udział w wyścigach terenowych grając w DiRT 4! Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Jako zapalonego miłośnika piłki nożnej, miło zaskoczyła mnie również możliwość gry w eFootball PES 2020 (Dla porównania w Origin Access Basic nie otrzymujemy konkurencyjnej Fify 20).

Co wyróżnia Xbox Game Pass na tle konkurencji?

Xbox Game Pass Ultimate może pochwalić się nie tylko starszymi produkcjami w swojej bibliotece. Korzystając z tego abonamentu zagramy również w nowsze gry produkcji Microsoftu. Wielkim plusem przemawiającym za wykupieniem Xbox Game Pass Ultimate jest pierwszy miesiąc za 4 zł. Próżno szukać takiej ceny wśród konkurencji. Dodatkowo nie musimy ograniczać się tylko do gry na komputerze stacjonarnym. Warto wyróżnić ten abonament również pod tym względem, ponieważ w niektóre gry lepiej gra się na PC, w inne na konsoli.



Podsumowanie

Koronawirus szaleje, szkoły zamknięte, lepiej nie wychodzić na pole. Co robić w takim razie w domu? Jeżeli kiedyś kupowałeś jakąś grę, na pewno zostało Ci parę złotych w portfelu. Warto wydać je na abonament Xbox Game Pass Ultimate i cieszyć się miesiącem gry w ponad sto gier produkcji Microsoftu. 30 dni to dla Ciebie za mało? Odpuść sobie Xbox Game Pass Ultimate. Nie warto przedłużać subskrypcji i wydawać co miesiąc ponad pięćdziesiąt złotych.

Plusy

Tylko 4 złote za pierwszy miesiąc!

Nowe gry produkcji Microsoftu

Dodatkowe zniżki na gry i dodatki w sklepie Microsoft

Minusy

Dość wysoka cena za każdy następny miesiąc subskrypcji

Wszystkie gry pod linkiem: https://www.microsoft.com/pl-pl/store/collections/subsxgpchannel3/xbox