PES 18 - Oczekiwania

PES 18 - Rewolucja, czy jej brak?

Pro Evolution Soccer

sieciowa kooperacja - możliwość gry online 2vs2 lub 3vs3

usprawniony silnik graficzny na wersje PC. Wersja komputerowa nie będzie już portem z konsol starszej generacji.

nowe tryby i funkcje (blablabla)

- seria, której chyba nikomu nie musze przedstawiać. Główny konkurent FIFY. Pierwszą, historyczną część Konami wypuściło już wpod nazwą "". Od tej pory wielę się zmieniło, bywały czasy, kiedy PES rywalizował z FIFĄ na równym poziomie, bywały też czasy w których obie gry wygrywały ze sobą naprzemiennie. Obecnie zdania są wielce podzielone. Wielbiciele gry z pod szyldu EA Sports wytykają serii Pro Evolution Soccer brak licencji, brak języka polskiego i ubogi tryb sieciowy. Za to fani z drugiej strony barykady próbują zwrócić uwagę na sztuczny gameplay. Oczywiście, jak to w życiu bywa nie należy sugerować się opiniami innych (choć może to oczywiście naprowadzić nas na właściwą decyzję). W sieci istnieje zjawisko znane jako(pol.). Pojawia się osobą, która nakręca konflikty między wyznawcami dwóch racji. Zazwyczaj jest to pojedynek na wyzwiska, obelgi, argumenty nic nie mające wspólnego z rzeczywistością. Ciężko w takim zamieszaniu o rzetelną opinie na dany temat. Tak więc warto samemu przejrzeć filmiki, zdjęcia z gry i samemu podjąć decyzję dotyczące wyboru. Tak więc przejdźmy do zmian, które oferuje nam najnowsza gra piłkarska Studia Konami - czyli..Według Konami najnowsza gra piłkarska ma oferować nowe doznania dotyczące prowadzenia piłki, strzałów. (Takich rzeczy nie warto brać nazbyt poważnie, gdyż jest to często przesadzone, przykład: system Player ID). Zazwyczaj kończy się to na kosmetycznych zmianach, no chyba, że dany producent założył sobie zbudowanie wszystkiego od nowa (ale zdarza się to rzadko ze względu na regularność wypuszczania nowych gier). Przykładem może być silnik Frostbite, który został usprawniony i wprowadzony dopiero w FIFIE 17 (poprzednik znany jako Ignite). Przejdźmy do PES: Podobno Konami zapowiada największe zmiany w serii od dekady, czyli m. in.Najciekawszą nowością wydaje się tutaj nowa szata graficzna wersji PC. Od lat gracze PES-a narzekali, że ich gra nie oferuje takiej samej grafiki jak wersja z najnowszych konsol. I to jest jeden z przykładów praktyk, które firmy nie powinny wprowadzać. No przecież gracze PC płacą tyle samo za grę, ile konsolowcy. A dostają gorszy produkt? Coś tu jest nie tak. Tak wygląda porównanie wersji PES 17 z nadchodzącą:Widać różnicę, między innymi w nakładaniu cieni. Wprowadzony został silnik Foxy Engine. W przypadku takich filmów istnieje ryzyko spreparowania fotografii jakimś ulepszaczem graficznym, tak więc należy poczekać na premierę najnowszej gry, by odczuć różnice.Na pierwszy rzut oka, gracz niezdecydowany wybierzę FIFĘ, ponieważ znajdzie tam swoją ulubioną drużynę. Tutaj widać duże braki KONAMI. Choć nie jest tak, że PES nie ma żadnych licencji. Posiada ją m. in. na rozgrywki UEFA Champions League i UEFA Europa League oraz na pojedyncze drużyny, tj. Borrusia Dortmund. Brakuje jej za to licencji na większość stadionów. Co można doradzić w takiej sytuacji? Dla chcącego nic trudnego! Już w pierwszych dniach od premiery pojawiają sie modyfikacje, tzw. patche, które uzupełniają braki w licencjach i innych aspektach gry. Zazwyczaj patch jest podzielony na części, w archiwum znajduję się instalator, który powinien zrobić pracę za was. Tak więc podejście do tego tematu to sprawa indywidualna. Jeśli komuś to nie przeszkadza, prosze bardzo.Nie mają żadnego sensu. Tak jak podkreślałem wyżej jest to sprawa indywidualna. A jak ktoś sobie napisze gdzieś, że FIFA to g*** lub PES lepszy, to kupujący i tak nie zmieni zdania na ten temat.Premiera zapowiedziana jest na 14 września, jeśli chodzi o polskich graczy. Wcześniej do dyspozycji było Demo gry, niestety dostępne tylko na PS4 i XBOX ONE. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.