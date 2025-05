Jak grać Fiorą [Top lane]

XxNeKuxX

Fiora nie jest dość wymagającym championem, jeśli chodzi o wymagane umiejętności. Jej potencjał do walk drużynowych, jak i solo na linii jest bardzo wysoki. Dzięki jej umiejętnościom, można łatwo dostać się do adc przeciwnej drużyny, zestunować całą przeciwną drużynę (trzeba wyczuć nadchodzące stuny), lub po prostu wyleczyć całą drużynę z R. Poznajcie top lane-nowego potwora. Oto Fiora. Dobrze zagrana Fiora, potrafi sama carrować gierki, lub 1v4 zrobić Quadra killa. Ale to nie są jedyne zalety Fiory. Fiora oprócz tego jest także niesamowicie mobilna, po tym jak złoży Black Clivera, złapanie jej graniczy z cudem. Jej Q MS z Black Clivera i ewentualnie z Vitala (z pasywki lub ulta) czyni ją niesamowicie mobilną. Fiora nie jest także tak łatwo podatna na ganki. Większość Junglerów, korzysta z CC które Fiora potrafi w łatwy i szybki sposób zablokować.

Na linii zależnie przeciw komu grasz, musisz zastosować różne taktyki. Np. jeżeli grasz na Maokaia (który zresztą całkiem nieźle kontruje Fiorę), musisz raczej trzymać się z dala, i trafiać Vitale (pasywka), żeby mieć jakiś sustain. Przeciw bardziej squishy championom typu: Yasuo, Jax czy inne tego typu, nastawione na dmg championy można się na spokojnie wbijać. Staraj się zablokować stun Jaxa lub Tornado Yasuo swoim W. Fiorka ma niesamowity power na spike na lvl-ach 3 i 6, i jej skalowanie z biegiem gry jest ogomne. Możesz dostawać w dupę 8/0 na jakiegoś Dariusa, a potem i tak będziesz go zabijał na jakieś 2x Q E i R. Fiorka jest bardzo fajnym championem na niższe dywizje, ale i na wyższych mozna nią coś konkretnego wykręcic. Polecam grać runy AD/AS oraz Pod Fervor ewentualnie pod Graspa, ponieważ Bloodlust na Fiorze jest całkiem useless. Na linii raczej zachowuj się nieprzewidywalnie, staraj się obijać przeciwników z Q, ewentualnie jak masz szansę spróbuj komba Q E (slow & crit). Buildy są różne, i każdy może dostosować swój odpowiedni do stylu gry. Np. jak grasz na Yasuo itemy które szczególnie Ci się przydadzą to np. Widmowy Tancerz, Krwiożercza Hydra, Frozen Mallet, Ninja Tabi , Omen Randuina i Black Cliver.