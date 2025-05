Warcraft III tryby multi.

Szymut

Witam! W tym artykule poruszę temat trybu multiplayer w warcrafcie III the frozen throne. Różnorodność gry jest niesamowita. Umożliwia to edytor map w którym możemy rozwijać naszą kreatywność. Możemy tworzyć mapy następnie je udostępniać i grać na multiplayer. Także Warcraft charakteryzuje się różnorodnością, a ja zaprezentuje najlepsze tryby.

Zacznę od najciekawszych trybów według mnie. Więc pierwszym trybem jest Lordearon the after match. Gra ta składa się początkowo z pięciu sojuszy które w trakcie rozgrywki mogą się znacznie zmienić. Odkrywamy również nowe ewenty, a wszytko to zgodnie z lore Warcraft. Minusem jednak jest czas oczekiwania na rozgrywkę. Drugim ciekawym trybem jest Werewolf polegający na przetrwaniu. Wszyscy gracze muszą rozbudowywać swoja wioskę oraz zarabiać na ulepszenia jako rolnik, górnik lub rybak. Nocą jednak jeden z nich zamienia się w wilkołaka i musi zabić wszystkich nie ujawniając się jednocześnie sam rozbudowujac swoja wioskę. Kolejny tryb to uther party. Jest to nic innego jak wiele mini gier w jednym. Wygrywa ten co zdobędzie 9 zwycięstw. Moja ulubiona mini gra to wykonywanie tych samych ruchów co postać na środku. Kolejny twór graczy i najbardziej znany to Legion TD w którym bronimy swojego króla przed falami wrogich jednostek. W grę tę może grać ośmiu graczy z podziałem na west i east. Przegra ten czyj król umrze pierwszy, a bronimy go stawiając jednostki oraz ulepszajac je. Ciekawą gierką jest też vampirism in fire w której jest dwójka wampirów oraz chłopy które muszą zbudować bazę ochronną mogą posiadać bohaterów które zabija wampiry. Podobnym trybem jest troll and elves w której elfy bronią sie przed trollem.Oczywistym trybem który musiał się tu pojawić dota która obecnie jest dostępna na steam w odnowionej wersji. Gra ta polega na zniszczeniu bazy wroga za pomocą bohaterów.