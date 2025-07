Piovani

GF jest to tak zwane święto gildii. Polega na tym że musisz wykonywać zadania. Zależy na jakim poziomie gildia jest w tym evencie ale przykładowo masz 7 +1 czyli 7 zadań za free a 1 za 1500 diamentów. Event trwa tydzień od poniedziałku do niedzieli. Masz go w zakładkach z wydarzeniami. Gildie zazwyczaj chcą by wybierać zadania od 100 punktów a sa na tyle łatwe że nawet gracz z zamkiem na poziomie 15 sobie poradzi. Udział można brać od 15 lvl zamku. Do tego ważne jest wykonywanie zadań do końca bo jak nie wykonasz zadania to tracisz swoją próbę