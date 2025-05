Roblox-Piggy

PIGGY- Jedna z najpopularniejszych gier na Roblox,zyskała bardzo dużą popularność od jej stworzenia.W grze chodzi o to że na początku gry gracze wybierają mapę na której chcą grać,a potem zaczyna się losowanie "świnki".

Jeśli wypadnie na ciebie abyś był "świnką" twoim celem jest wyeliminowanie pozostałych graczy, za pomocą kija oraz pułapek (maksymalna ilość to 7)W grze są dostępne cztery mapy:A jeżeli wypadnie na ciebie że nie jesteś "świnką" to twoim celem jest ucieczka z miejsca w którym "świnka" cię przetrzymuje.W grze także są dostępne skórki które możemy kupować za punkty,które dostajemy przez eliminowanie graczy.Do ucieczki zsą potrzebne: klucz,karta dostępu,młotek oraz klucz francuski.Jeżeli uciekniesz z miejsca w którym jesteś np.dostajesz 15 punktów za które możesz kupować skórki.Za każdego zabitego gracza dostajesz 10 punktów (Jako świnka).Gra jest inspirowana na kultowej bajce "Świnka Peppa" dowiadujemy się tego gdy jesteśmy świnką ze zwykłą skórką przez muzykę z tej bajki grającą w tle (zniekształcona wersja).W grze są trzy wersję grania jako świnka:Żaden z graczy nie jest świnką ponieważ bot nią jest który jest sterowany przez komputer.Jeden z graczy jest wybierany na świnkę i jego celem jest pozbycie się innych graczy.Jeden z graczy jest wybierany na świnkę,i w grze asystuje mu pomagający Bot.Niektórzy gracze uważali tę grę za zbyt trudną więc do gry został dodany pistolet.Pistolet jest zamknięty w szafce do której otwarcia jest potrzebny fioletowy klucz.Pistolet potrzebuje amunicji aby mógł wystrzelić (amunicja jest bardzo często spotykana) A jeżeli strzelisz z pistoletu w świnkę, unieruchomisz ją na 20 sekund.Gra dalej była uznawana za trudną więc jej twórca uniemożliwił śwince "kucanie".To bardzo przydatna dla graczy opcja,ponieważ świnka nie może kucać co uniemożliwia jej wejście do wentylacji.Każda rozgrywka trwa 10 minut a jeśli czas dobiegnie końca graczom nie zostaną przyznane punkty za "przeżycie".Na początku rozgrywki gracze dostają o 30 sekund szybszy start aby mogli mieć czas na spenetrowanie domu lub na schowanie się.Kiedy minie te 30 sekund na ekranach graczy pojawi się napis: "Świnka się obudziła!" mają znak aby uważnie się rozglądać.W grze są dwa rodzaje śmierci: Zabicie przez świnkę oraz upadek z wysokiego miejsca.Nie można wrócić po śmierci,dlatego aby nikt nie próbował oszukiwać i wchodzić na serwer parę razy.Ale pistolet i umiejętność kucania przez graczy nie znaczą że świnka nie ma swoich zalet.Porusza się dosyć szybko ale nie tak szybko jak gracze.Umie także rozstawiać pułapki w które jeżeli gracz wejdzie będzie unieruchomiony na 10 sekund.-Jeżeli słyszycie melodyjkę to znaczy że świnka jest blisko was,zaleca się uciekać-Jeżeli świnka idzie za wami polecam aby udać się do góry (jeśli jest taka możliwość) i wejść do wentylacji (wtedy nie da rady was zabić)-Normalne chodzenie robi dźwięk więc jeśli nie chcecie go wydawać zalecam kucać (wtedy chodzi się wolniej niż zazwyczaj)-Jeśli macie pistolet to nie radze się z nim zbliżać do świnki (należy dobrze wycelować i zachować dobry odstęp)-Jeżeli widzicie pułapkę spróbujcie przez nią przeskoczyć (zazwyczaj się udaje)-Próbujcie się chować za otwartymi drzwiami, macie szansę że świnka was nie zauważy-Nie próbujcie się chować gdy gracie na Bota ponieważ on zawsze widzi waszą lokalizację (Tak jest zaprogramowany)-Jeśli jesteście na desce i widzicie Bota na górze próbujcie skakać po desce (wiem że głupio brzmi ale Bot może wtedy spaść z deski)