Zula Europe, graj jak w csa!

Zula Europe, darmowa strzelanka z wieloma mapami. Dołącz do drużyny i walcz przeciw innym graczom!

Czy też masz ten problem, że chcesz pograć z kolegami w Cs go ale twój laptop szwankuje? Pobierz Zula i zaproś ich do gry! Jest to gra stworzona na podstawie Counter Strike'a, nawet mapy są podobne. Największym plusem jest jednak to, że ma bardzo małe wymagania. Wystarczy trochę wolnych GB i chęci do gry!Zula Europe jest darmową grą. Pobiera się ją z platformy Steam. Po instalacji musimy założyć konto, trzeba wybrać swój unikalny nick a następnie przechodzimy samouczka. Gdy już tego dokonasz ciesz się grą!Gra nie jest skomplikowana. Postacią kierujemy klawiszami A,W,S,D. Do grania potrzebna jest też myszka, lewym przyciskiem oddajemy strzały a prawym możemy użyć lunety. Naszą postacią możemy klękać używając klawisza Ctrl. W grze dostępne są 4 rodzaje broni, karabin, pistolet, nóż igranat. Żeby wybrać jeden z nich kolejno klikamy klawisze od 1-4. Naciskając klawisz Tab zobaczymy nasze wyniki w danej rundzie. Możemy zobaczyć wyniki innych graczy.Niektóre mapy są identyczne jak w Counter Strike'u, ale są też nowe i oryginalne. Dodają nowe na każdej aktualizacji! Mapy możemy stworzyć sami lub dołączając do wcześniej już powstałej. Tworząc mapę, możemy ustalić zasady, długość rundy, rodzaj rundy a także ustawienia broni np walka na noże, walka na karabiny snajperskie lub na każdy rodzaj broni.Po każdej bitwie wygrywamy diamenty. Możemy je użyć po bitwie w sklepie. Broń, kupujemy na zawsze lub na tydzień, lecz bronie permanentne są bardzo drogie. Możemy kupić też skrzynki z bronią lub ze skinami do nich. Niestety w tej grze nie da się sprzedawać skinów tak jak w CS GO.Broń możemy ulepszyć dzięki surowcom, które zdobywamy w bitwach. Niestety zbieranie ich, nie jest proste. Gdy zbierzemy wystarczającą ilość na ulepszenie broni możemy próbować ją ulepszyć. Zanim to zrobimy pokaże się okienko, ile % na ulepszenie broni. z reguły jest to powyżej 50%. Jeśli się nie uda dostaniemy tylkowydanych materiałów. Na szczęście w większości przypadków to się udaje.W grze możemy dodawać znajomych i z nimi grać. Możecie sobie nawzajem pomagać wysyłając podarunki. W grze dostępne jest tworzenie clanów i bitew tylko dla znajomych. Ciekawe jest to, że za bitwę ze znajomym dostajemy zasoby.Jeżeli brakuje wam diamentów możecie wykonywać misje. Wyróżniamy misje miesięczne, tygodniowe i codzienne. Im trudniejsza misja, tym więcej zasobów dostajemy.Na początek to wystarczająca ilość informacji. Bawcie się dobrze i powodzenia! :D