Path of Exile Poradnik

W tym poradniku pokażę Wam, jak grać w Path of Exile.

Mamy 7 postaci do wyboru. Żadna z nich nie specjalnej umiejętności. Postacie mają ilość atrybutów i to zależy jaką postać wybierzemy np. Wiedźmę ma najwięcej Intelligence, Duelist ma najwięcej Dexterity i Strenght.Możemy również wybrać PvP-Only i walczyć z innymi graczami (Każda postać ma inne wyposażenie).

Początek gry:

Zostajemy wyrzuceni ze statku i wylądowaliśmy na plaży. Blisko nas jest osoba, z którą musisz porozmawiać i dostaniesz gem czyli takie coś co pozwala Ci na używanie umiejętności.Możesz pomijać zombie albo je zabić dla exp'a. Na koniec walczysz z bossem, jest on łatwy do pokonania wystarczy używać flaszek do życia i many i unikać jego ciosów. Wchodzimy do miasta i pytamy się tam każdą postać która ma "?" lub "!" otrzymamy wtedy zadania.Gdy znajdziesz wejście do The Coast, które jest w mieście idź zabijać potworki i zbieraj potrzebne Ci przedmioty np. zbroja,rękawice, broń, pierścienie,amulet,hełm,buty.Możesz również podnieść jakiś gem, ale zwróć uwagę na to, że są 4 kolory: zielony, czerwony, niebieski i biały.Każdy z nich potrzebuje określoną ilość atrybutów.Robimy tak z każdym następnym miejscem i zapomnij wracać do miasta po zabiciu bossa, niektóre są ukryte i trzeba poszukać głębiej. Bym zapomniał, gdy macie niebieskie lub złote przedmioty potrzebujecie skroli Wisdom Scroll coś takiego.

Boss 1 aktu:

Merveil po aktualizacji jest teraz trudniejszy, tak jak i reszta bossów. Podchodzimy do niego i atakujemy unikamy każdego ataku jeżeli mamy słaby ekwipunek. Po zabiciu złotej kobiety to jest pierwsza faza następuje druga to jest taki potwór z mackami. Po zabiciu ich możemy pójść na akt 2.

Akt 2:

Gdy jesteśmy w mieście rozmawiamy z innymi osobami, aby otrzymać zadania. Nie wybieramy Riverways, bo tutaj idziemy na sam koniec. Na tym akcie są badncy, których można zabić, ale nie trzeba tutaj z pomocą przychodzą buildy społeczności. https://www.pathofexile.com/forum wchodzimy w Classes/Builds i wybieramy postać, którą gramy. Szukamy interesującą nas ofertę i gramy! (Wiem to powinno być na początku, ale nie chcę tego przemieszczać, bo coś znowu jest nie tak z pisaniem, wiec przepraszam). Na tym akcie też jest boss tak, jak i na innych. Pokonujemy w ten sam sposób co z pierwszego aktu.

Akt 3:

na tym akcie jest już trudniej. Powinno się w tym wypadku zmienić wyposażenie na lepsze (złote z dobrymi rollami np. życie pancerz rezystancje na ogień zimno i piorun). Tutaj robimy tak samo jak w poprzednich aktach czyli zabijamy potworki, zbieramy wyposażenie i gemy. Bossem jest Dominus on ma pomocników, których należy zabić. Sam boss jest trudny ma 2 fazy. Po zabiciu go idziemy na akt 4

Akt 4:

Kiedyś ostatni akt, a teraz to nawet nie jest połowa. Przy tym akcie mogą nam pomóc stronki z handlem np.: https://poe.trade/ https://www.pathofexile.com/trade/search/Metamorph poe.trade ma łatwiejszą obsługę, aby znaleść unikaty należy wpisać w wyszukiwarce poe list of uniques wepaons lub inne wyposażenie. Wybieramy takie, które nam odpowiada i wpisujemy to do stroni z handlem i kupujemy klikając na Whisper.

Akt 5-9:

Tak samo, jak w poprzednich zabijamy zbieramy dobre przedmioty i kupujemy na stronce.

Akt 10

Walka z Kitava najtrudniejszy boss z aktów. Unikamy ataków i bijemy go do ZERA.

Mapki:

Farmimy sobie currency i kupujemy za nie dobre przedmioty na nasz poziom. Są mapki od tier 1-17 ja osobiście polecam takiego builda:

https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/2187472 nim można na łatwiźnie pójść na tier 11/12 gdy mamy lvl 80+





Koniec

Dziękuje za przeczytanie mojego poradnika, życzę miłego dnia!