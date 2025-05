Crossout- ogólne omówienie wszystkiego co i jak.

Post apokalipsa to na pewno temat dobrze znany i na pewno widzieliście już gry gdzie zasiadaliscie za sterami machin wojennych. Lecz co gdyby połączyć to w całość? Przedstawiam wam grę crossout, czyli post apokaliptyczna strzelanka typu "free to play".

Co w tym takiego wyjątkowego?

To co mnie najbardziej przyciąga w grach to możliwość kreatywności i wyróżnienia się na szarym tle. I tak też jest tutaj, nie grasz tzw. "gotowcem", a maszyną którą można zbudować na tysiące jak nie miliony sposobów. W crossoucie każdy pojazd jest zbudowany z części które są podzielone na następujące rodzaje:- Kabiny - serce pojazdu, po zniszczeniu kabiny, pojazd zostaje zniszczony.- części ruchowe - no na czymś nasza machina zagłady musi jeździć- moduły - chcesz dłużej strzelać, lub być niewidzialnym? Nie ma problemu, wystarczy załączyć odpowiedni moduł :D- bronie - no chyba nie chcesz tylko jeździć.- ozdoby - to dla tych co chcą się wyróżniać, jest to tylko ozdoba i nie zwiększa życia pojazdu.- struktury - każda część w grze ma swój pancerz, te części mają ich najwięcej, i są po to by dać pojazdowi więcej życia. Oczywiście nie ma nic za darmo, każdy gracz na początku dostaje Starter car (obraz poniżej), i musi sam osiągnąć części.I tu przechodzimy do pierwszego problemu, czyli zdobywanie części. Są one zaznaczone specjalnymi kolorami i nazwami. Posortowane, na górze pospolite, których nie da się kupić, a na dole, najrzadsze:- zwykłe (szary)- pospolite (biały)- rzadkie (niebieski)- specjalne (błękitny)*- epickie (fiolet)- legendarne (żółć)- relikt (pomarańcz)(*Nowa rzadkość, wprowadzana po opublikowaniu tego artykułu) O tyle ile szybko się zdobywa białe i szare części, to potem coraz trudniej zdobywa się następne. Z mojego dwuletniego grania w crossouta, nie zdobyłem jeszcze ani jednej reliktowej broni, wszakże mógłbym ją zakupić za crossoutową walutę, ale nie miałbym nic więcej, co by sensu nie miało.

Jak bardzo gra pozwala na kreatywność?

Jeżeli widziałeś film pewnego popularnego yt'bera , to powinieneś zobaczyć, że opcji jest sporo, kilkadziesiąt broni/modułów/rodzajów pancerza, no jest tego masa.

Chcesz zrobić latającego snipera, chodzącego tanka albo jeżdżącego asasyna, który spali jakąkolwiek przeszkodę, jaką mu stanie na drodzę? Nie ma problemu!!!

Jednak ilość nie znaczy jakość. Największym problem tej gry jest balans broni, który powiedzmy sobie szczerze, jest do d*py. Na obecną chwilę pojazdy latające (hovery) nie mają szans z ''białymi'' pojazdami jeżdżącymi(mających broń wręcz czyt. Piły, lance, miotacze ognia[ang. Melee weapon]).

Pojazd taki możesz zaszarżować lataka (hovera), wjechać w niego, i go załatwić bez problemu w mniej niż 5 sekund. Broń miana rangi OP. Rzeczą naturalną byłoby znerfienie broni białej, lecz co robią twórcy? Nerfią lataki (hovery).



Crossout- gra na godzinę, czy na miesiące?



Nie będę wmawiał bzdur, powiem od razu. Żeby coś osiągnąć w crossout, trzeba grać godzinami, żeby zrobić porządny pojazd chwały, bez inwestowania pieniędzy w tą grę, to trzeba grać z rok. Grając tylko godzinę w tą grę, to NIC nie osiągniesz.



Jakieś porady dla Nooba?



Przede wszystkim znajdź sobie grono przyjaciół, z którymi będziesz grał, bo grając tylko dla siebie, szybko ci się to znudzi. Później, gdy poczujesz że to jest gra dla ciebie, obserwuj polskie serwery Discord dotyczące crossouta, oraz zagraniczne kanały poświęcone nowinką w grze, wtedy będziesz mógł być "na czasie". Obserwuj poradniki do crossouta, by nie żałować swoich decyzji dotyczące marketu. Oraz na początku inwestuj w pojazdy które są na topie. Dopiero później będziesz mógł się pobawić. Jak ogarniesz sobie chociaż build na fioletowych broniach, poszukaj klanu który nauczy cię grać.



Coś jeszcze?



No mogę tylko dodać że to gra cały czas "udoskonalana", co chwilę jakieś eventy i updaty, rzadziej widuje swojego sąsiada z domu na skos od mojego, niż nowości które dodają do tej gry.



Podsumowując crossout, to gra z potężnym potencjałem, który sama zabiera możliwość wybicia się. Pomimo znikomego balansu, i ogromnego systemu p2w( ang. Pay to win. Dosłownie: płać by wygrać) gra jest warta swojej uwagi. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, niż pożegnać się z wami i życzyć powodzenia w walce!!!

Pisał do was Mixo33, W crossoucie znany pod nickiem Wilczqr.

Do zobaczenia w bitwie Ocaleni!