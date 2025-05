Roblox - dla początkujących

Roblox to gra wydana w 2006 roku, lecz dopiero po 2017 roku zaczęła stawać się popularna. Walutą w grze są Robuxy, kupuje się je za prawdziwe pieniądze lub zdobywa w GameHag'u.

800 robux - 38 zł

400 robux - 19 zł

1,700 robux - 76,10 zł

Epic Mingames - różnorodna gra, gdzie system losowo wybiera spośród ponad 90 miniger. Każda z nich jest inna, potrzeba do niej taktyki. Niektóre z nich to np;

Najpopularniejsze gry to m.in:



Lights On Hedge Way Out Balcony Bolt Ring Diver

Bloxburg - gra niestety płatna, ale warta. Polega na mniej więcej tym samym co poprzednie gry, ale jest dużo bardziej zaawansowana. Budowanie tu przypomina The Sims 4, możesz tu pracować, zarabiać, opłacać rachunki. Jest tu dużo metod spędzania czasu - klub nocny, morze, lody, młyn diabelski, góry, lotnie, supermarket, sanie czy łyżwy.

MeepCity - idealna gra na nudę lub gdy chcesz znaleźć nowych znajomych. Tutaj również robisz własny dom, zwiedzasz ciekawe miasto i grasz z przyjaciółmi. Możesz wcielić się w każdą rolę - mame, brata, lekarza, stalkera itd.

Adopt Me! - gra polegająca na zakładaniu rodziny: rodzica oraz dziecka, tu znajdziesz wszystko co potrzebne do świetnej zabawy - place zabaw, kawiarnie, sklepy lub zacisze swojego domu, które możesz zaraanżować jak tylko chcesz. W Adopt Me gra dzinnie ok. 200k ludzi, jednak Adopt Me pobiło rekord, czyli ponad 600k graczy!

Tower Of Hell - długi i trudny tor przeszkód, niemożliwy dopóki nie osiągniesz mistrzostwa w naciskaniu spacji, strzałek i Shifta.

Zombie Attack - inwazja Zombie, musisz połączyć siły z innymi i stawić im czoło. Lepsze bronie odblokujesz, kiedy osiągniesz wyższy poziom i zdobędziesz monety. Czyli wtedy, gdy zabijesz więcej Zombie

Stop It, Slender! - gra nawiązująca do przerażającej postaci Slendermana. Tu zostaje wybrana jedna osoba, by być Slendermanem, reszta to zwykli mieszkańcy. Slenderman ma za zadanie zabić wszystkich graczy wykorzystując do tego niewidzialność i szybkość. Rolą pozostałych graczy jest uchronić się od Slendermana, zbierając kartki z ścian (łącznie 8). Aby tego dokonać muszą aktywować 3 generatory. Rozgrywka trwa 7 minut.

Murder Mystery - gra wybiera jednego mordercę i szeryfa, reszta to niewinni. Morderca ma za zadanie niepostrzeżenie zabić wszystkich, włącznie z szeryfem. Szeryf musi wyeliminować mordercę i uchronić mieszkańców od zagłady. Rolą niewinnych jest schronić się lub, dla bardziej wymagających, sami odkryć mordercę i pomóc szeryfowi. Gra jest ciekawa, można również wyposażyć się w lepsze skiny w sklepie.



Odkryłeś Robloxa i kompletnie nie wiesz od czego zacząć?Zapewne już się zarejestrowałeś. Kiedy wejdziesz w zakładkę ,,Games'' czyli nic innego jak gry, twoim oczom ukaże się naprawdę spory ich wybór. Kiedy już zdecydujesz się w jaką grę spośród 520 000 chcesz zagrać, musisz pobrać Robloxa. Możesz zrobić to przez Internet, ale jeżeli na Windowsie 10 pojawią się problemy lepiej pobrać to z Miscrosoft Store. Kiedy już to pobierzesz, co czasem trwa sporo czasu nie zostanie ci nic innego jak cieszyć się grą. Pewnie już wiesz, że w grze występują Robuxy, warte:Jeżeli żadna z powyższych gier nie przypadła ci do gustu, nie zrażaj się. Mam dla ciebie kolejne propozycje, może one będą ciekawsze?To tyle w moim artykule. Mam nadzieję, że dzięki propozycjom gier znaleźliście coś dla siebie, jeśli nie - nie martwcie się, to naprawdę bardzo niewiele gier więc znajdziecie coś dla siebie. Więc na co czekacie? Odpalcie Robloxa i ruszajcie tworzyć rodzinę lub zabijać! Powodzenia!