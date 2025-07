Łucznik,wojownik czy może mag ?

Moim zdaniem mag bo ma duzy dmg a jak sie ogarnie to i hp jest ok... ale teraz nowy zabòjca chyba najleprzt

JA GRAM łucnikiem lecz jesli masz dobry build do maga to GG

Poleciłbym maga ponieważ dużo bije co prawda nie ma za dużo życia, lecz nadrabia to tgz. "damagem" szybko robi lochy, lecz wedlug mnie radze lucznika ma damge, ma duza zywotnosc w sam raz :) ;0

To zalęży jakim typem gra ci się najlepiej , ja mam dwie postacie - mag i zwiadowca , w początkowej fazie gry są całkiem niezłe ale jeśli chcesz grać w to na dobre to polecam wojownika

Witajcie ! łucznik - duży dmg, zdolność uniku ( bardzo duża) wojownik - dużo hp, mały dmg, zdolność zablokowania z tarczy mag - mało hp, bardzo duży dmg, jeśli wpadnie krytyk to gg, Podsumowanie - najlepszy jest łucznik w sali chwały to właśnie ta postać jest u samej góry przez bardzo dużą zdolność uniku ! pozdrawaim !

