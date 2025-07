Czy opłaca się wydawać pieniądze w lola?

KotonZEF Zastanawiam się nad wykupienie paysafecard i mam pytanie czy się opłaca kupować i za jaką cenę

Flapex Moim zadanie nie opłaca się kupować do lola jak np. korzystasz z takich servisów jak gamehag to możesz wygrać ta pkt za darmo.

A jak masz dużo pieniędzy to sobie kupuj ja kupiłem raz sobie za smsa bo za kilka dni nie miałbym i tak nic na koncie.

juhasd nie kupuj to zlodzieje

tomek_rybak OCZYWISCIE JAK NAJBARDZIEJ :D





shukiramayato nie, w moim przypadku zaczelo sie od niewinnych 2,48zl, a juz mam wydane 762,48 xD



Klecha Moim zdaniem to jest trochę drogo :v

20zł za 750rp? Straszie mało:v

STANTO2 Zalerzy na którym servie na eune tak na euw nie zabardzo chyba ze nie masz co z kasą robic



Kacperio Nie opłaca się skrzynki jak i klucze można wystąpić więc skiny można dostać ;D

Kacperio Wydropić** mój błąd

ButterAnus Jeżeli nie wydasz rp na skrzynki, to może sie "opłaci"

MaksW Jesli cie do tego nie ciagnie, to nie wydawaj

kamikadze1451 Jak masz zamiar w to grać to czemu nie ale żadnej przewagi ci to nie da