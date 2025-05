Arena of Valor z tego co mi wiadomo tworzył jeden z Rioterów, a championy w Mobile Legends były prawie żywcem zerżnięte z Lola, więc to podobieństwo nie wzięło się znikąd.

Według mnie postaćie bardziej przypominają te z gry League of Legends . Naprzykład Arthur wygląda identycznie jak Garen i posiada te same umiejetnosci.

ezueczek

Według mnie fajna gierka :) gram w LoL'a więc kiedy zobaczyłem, że jest takie coś jak Arena of Valor odrazu to pobrałem i nie żałuje. Polecam gierke :) a co do postaci to bardziej przypominają bohaterów z Ligi Legend niż z Mobile Legends