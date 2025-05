Jak zarabiać V-Doce w Fortnite Ratowanie Świata

Fortnite Ratowanie Świata (ang. Save the World) to gra typu PvE (Player vs Enemy). W najtańszej wersji kosztuje ona 129,99 zł, jednak często są przeceny -50%, gdzie możemy nabyć tą grę za 64,50 zł. Gra umożliwia nam zarabianie V-Dolców, które możemy wykorzystać na skórki w darmowym trybie Battle Royale lub na lamy w Ratowaniu Świata. W tym artykule napiszę jak zarabiać V-Dolce w Ratowaniu Świata.

przeszukanie danej strefy w celu znalezienia parkingów, sklepów itp.

zlikwidowanie 300 pustaków z danej broni

zlikwidowanie 300 pustaków przy pomocy danego bohatera

zlikwidowanie 500 pustaków przy pomocy dowolnego bohatera

znalezienie i zniszczenie określonych przedmiotów takich jak: zbiorniki, transformatory, misie pluszowe czy ławki do bujania na placu zabaw

znalezienie placów budowy

zagrać danym bohaterem 3 misje

W Ratowaniu Świata jest na prawdę sporo sposobów na zarabianie V-Dolców., który nie wymaga większego udziału z naszej strony są todo ratowania świata. Jednak niestety nie dostajemy ich codziennie. Dostajemy różną sumę V-Dolców. Przykładowo za 11 dzień logowania dostajemy 50 V-Dolców, potem jest 28 za który dostajemy 300 V-Dolców. Dalej występują też większe kwoty, takie jak za 112 czy 224 dzień logowania dostajemy 800 V-Dolców. Natomiast dzień 336 dostajemy aż 1000 V-Dolców. Jak dojdziemy do końca roku to wtedy zaczyna się od nowa. Łącznie z tej metody możemy zarobić 10 000 V-Dolców rocznie.Jednak jak to nam nie wystarcza możemy robić dodatkowe zadania, które dadzą nam V-Dolce. Najprostszymi z nich są to. Jak się zalogujemy to otrzymujemy takie zadanie. Możemy mieć ich maksymalnie trzy. Zadania te nie są trudne do wykonania i za każde z nich dostajemy 50 V-Dolców. Zadania jakie mogą się zdarzyć:Wykonanie jednego zadania zajmuje około 30 minut. Żeby się ono zaliczyło musimy skończyć misję i wygrać ją w innym wypadku się to nie zaliczy i nie dostaniemy nagrody, ani postępu w zadaniu.Czasami dostajemy zadanie dnia, żeby zagrać 3 gry w danej krainie (jak mamy ją odblokowaną). Są to bardziej opłacalne zadania, bo za nie dostajemy więcej V-Dolców, na przykład 60 lub 75.Kolejnym prostym sposobem na zarobek V-Dolców są. Czasami na mapie pojawia się misja, za którą dostajemy V-Dolce. Nie są to duże kwoty (25, 30, 45 V-Dolców).Następnym sposobem na zarobek V-Dolców, który wymaga już większego zaangażowania z naszej strony są to. Za każdą taką obronę dostajemy 100 V-Dolców, jednak, żeby do niej dojść musimy grać więcej w ratowanie świata i wykonywać główne misje. Jest to czasochłonna metoda, ale skuteczna. Niestety nie możemy robić tego w nieskończoność, ale tylko do momentu przejścia całej fabuły gry. Te misje nie są już takie proste, bo o ile te na początku bez problemu da się zrobić samemu, to do tych następnych będziemy potrzebować dodatkowych osób (znajomych lub randomów).Ostatnią metodą na zarobek V-Dolców w Ratowaniu Świata są(challanges). Polegają one na zagraniu i wygraniu obrony burzowej tarczy kilka razy lub zabicie Mist Monsters. Nie są to jednak wielkie kwoty, bo tylko 30 lub 50 V-dolcow.Mi się udaje zarobić jakieś 2000 V-Dolców miesięcznie, ale na pewno można więcej, bo ja nie gram strasznie dużo w Ratowanie Świata.Mam nadzieję, że pomogłem :).