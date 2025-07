Skrzynie Oaka

co tam u was bo u mnie dobrze napiście co wolicie minecraft czy roblox bo ja roblox i łapka w góre:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

Musisz udać się do miasta,następnue do kasyna a w "skrzynki" znajduję się opcja otwarcia skrzynki.

Posiadam klucz i skrzynię Oaka i nie wiem jak mam ją otworzyć. Szukałem już prawie wszędzie i nie znalazłem żadnej opcji "Otwórz". Jak ktoś wie co i jak to proszę o info :D

Join the conversion by creating an account on Gamehag