NolLajfzxSkyBlock

Rozdział 1 :) Lvl 1-15 Polecam udać się za Mini-Land. A tam bić Złośniki i Kurczaki :) Wbijamy 7Jobe. Potem idziemy do górnej części NosVille na Złośniki 3lvl'e Tam wbijamy 12Jobe :) Teraz możemy się pomęczyć albo prosić o RE od WK :) Więc tak chodzimy po Nosville i szukamy WK :) Bierzemy RE i udajemy sie na Łąki Nosville i tam na groszki wbijamy 15lvl i 20Jobe :) Rozdział 2 :) Lvl 16-36 Wbiliśmy już 15lvl oraz 20Jobe. Udajemy się do Mimi Mentor w Nosville i zmieniamy profesje na : Wojownika [Miecz i Kusza] Łucznika [Łuk i Sztylet] oraz Maga [Różdzka i Miotacz Zaklęć] Mamy już jedną z tych 3 profesji Więc udajemy sie na Łąki Nosville i wbijamy 3Jobe na groszkach :) Potem idziemy na Tereny Zach. Kopalń i odrazu przy wejsciu są potworki z 14-15 lvl'ami wbijamy tam 18 :) Po wbiciu 18lvl idziemy Troszke wyzej az do mobow 20-23 i wbijamy tam 25 :) Na 25lvl polecam pójść na Lisy na Słoneczne Łąki i bic tam lurami :) Az do 30. Od 30 idziemy na Posterunek Fernon i wbijamy tam 36 :) Na 36 polecam zrobić SP1 :) Przyda sie i to bardzo Rozdział 3 :) Lvl 37-55 Mamy 36lvl oraz Sp1 :) Idziemy na górną cześć Posterunku Fernon i wbijamy tam na mobach 41lvl :) Potem wchodzimy do Świątyni Fernon i Expimy tam az do 43 :) Na 43lvl mozemy isc Na wyzszy poziom swiątyni i wbic tam 48 :) Potem na jeszcze jeden poziom i tam 53 :) Potem chodzimy po korytarzach i wbijamy 55 :) Koniec Expienie 6h dziennie z anckiem i lvl w 4-5dni :)