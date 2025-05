Hole.io - Jedz wszystko!

Hej. W tym artykule przedstawię grę Hole.io. Zapraszam do czytania!

Hole.to gra dostępna na urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Androida oraz iOS. Wydana została przez znane studio VOODOO 28 sierpnia 2018 roku. Od tego czasu gra zdążyła uzyskać aż 1 milion pobrań, oceniło ją aż 820 tysięcy graczy, gra uzyskała 4,4 gwiazdki na 5.Hole.jest to zręcznościowa gra logiczna z fizyką. Polega ona na tym, że, gracze kontrolują czarną dziurę poruszającą się po obszarze miejskim. Zjadanie różnych przedmiotów powoduje, że dziura będzie się powiększać umożliwiając zjadanie większych obiektów, a także mniejszych graczy.

W lewym górnym rogu możemy zauważyć czas, pod czasem zabicia, czyli ilość graczy, których zjedliśmy, natomiast w prawym górnym rogu widzimy tabele z rankingiem graczy w grze, pierwsze jest miejsce, drugie natomiast ilość punktów zdobyta przez nas, oraz graczów.

Na obrazku możemy zauważyć różne rzeczy, na początku gry jesteśmy małą dziurą, żeby się powiększyć trzeba jeść ludzi, lampy, ogrodzenia, kosze na śmieci, słupki. Im więksi jesteśmy to możemy jeść większe przedmioty np. samochody, budynki, oraz graczy.Jednak musimy pamiętać, że jak chcemy zjeść duży przedmiot np. budynek to musimy być więksi od niego, czasami też zależy to od szerokości naszej czarnej dziury.Pamiętajcie, że gracze mogą być więksi od was i mogą was zjeść, wtedy zalecam ucieczkę między budynkami (przez budynki przenikamy)Natomiast gdy jesteśmy więksi od innych graczy nie mamy o co się martwić, ponieważ przeciwnik nam nic nie może zrobić, tylko my go możemy zjeść.W grze mamy różne tryby1- Jedzenie na czas: Naszym celem jest zjedzenie jak najwięcej mapy, mamy na to 2 minuty a trzeba zdobyć 100%2-Bitwa: to tryb bitewny, w którym gracze walczą ze sobą, aby stać się ostatnim dołkiem. Podczas gdy gracze nadal mogą konsumować środowisko, celem jest wyeliminowanie wszystkich innych dziur.3- Gra z Botami: Czyli zwykłypolegający na zjedzeniu jak największej części mapy, by wygrać grę.Hej! Jeszcze mamy możliwość zmiany wyglądu naszej czarnej dziury,Skiny do czarnej dziury możemy zdobyć poprzez wykonywanie zadań, np. zjedz 50% mapy, za to dostaniemy skina.Skórek do naszej czarnej dziury jest naprawdę wiele! Tutaj macie przykłady:Gra jest godna polecenia, nie wymaga internetu, jak już to tylko, kiedy chcemy grać multiplayer. Grafika jest całkiem okej, efekty dźwiękowe, muzyka, reklamy tylko jak mamy włączony internet, grę uważam za bardzo za dość ciekawą i Wam ją polecam.