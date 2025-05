Cyfrowa poświata - Jak zwiększyć nasycenie kolorów w komputerze [Dla kart Nvidia]

Gadolinium

Witajcie dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o mało znanym sposobie zwiększenie nasycenia kolorów i głębi obrazu w swoim urządzeniu. Artykuł jest przeznaczony dla posiadaczy kart od producenta kart graficznych - Nvidia.

Chcesz ulepszyć nieco kolory w grach, aby były mocniejsze? Masz grę, która ma naturalnie dość bladą kolorystykę? Nie musisz instalować dodatkowych modów, które obciążają kartę graficzną i zmniejszają ilość klatek na sekundę. Wystarczy prosty trik, za pomocą którego naturalnie wzmocnisz nasycenie kolorów. A więc pewnie nie raz zastanawialiście się jak popularni streamerzy, gracze lub youtuberzy lub inni ludzie mają nasycone kolory i dużą głebie obrazu, a przy nich wasze wydają się wyblakłe? Nie, to nie wina waszego monitora, ani urządzenia. Ten sposób działa na każdym komputerze tylko warunek jest taki, że musicie posiadać kartę od Nvidi. Wielu graczy instaluje modyfikacje typu ENB oraz SweetFX do gier komputerowych, aby ulepszyć nieco grafikę. Zazwyczaj takie mody ładnie „wyciągają” kolory, które naturalnie w grze są bardzo blade. Minusem takiego rozwiązania jest to, że tego typu modyfikacje zmniejszają ilość klatek na sekundę, gdyż dodają także inne efekty – lepsze oświetlenie czy wyostrzenie obrazu. Jest jednak inna prosta sztuczka, która bez utraty wydajności pozwala wzmocnić kolory w grach. Więc tak najpierw musicie kliknąć prawym przyciskiem myszy na wolnej przestrzeni pulpitu, następnie wybrać Panel kontrolny Nvidia, następnie wyreguluj ustawienia kolorów pulpitu i przy napisie Cyfrowa poświata przesunąć suwak do wartości stu procentowej i to tyle! Domyślnie cyfrowa poświata ustawiona jest na 50%, czyli na standardowy, neutralny poziom. Możemy jednak tę opcję zwiększyć za pomocą suwaka nawet do 100%, choć tak dużego wzmocnienia nie polecam, gdyż kolory są wtedy przekłamane. Zwiększenie do 65-80% w zupełności wystarcza, aby ożywić kolory w grach bez odchodzenia od naturalnego stylu wizualnego. Nie potrzeba żadnych programów, świetnego monitora, albo komputera i macie efekt większej głebi obrazu i nasycenia kolorów. Ta o to opcja nie może w żaden sposób uszkodzić waszego sprzętu ani nic z tych rzeczy. Ta opcja jest całkiem bezpieczna możecie mi zaufać :).

Artykuł napisał: Gadolinium