Postacie do wyjscia z nizszych dywizji.

Siemka! Chcialbym tutaj w temacie abyscie napisali swoje wlasne najlepsze postacie do wyjscia z okreslonej dywizji - dla kogos byc moze sie przyda. Dla mnie najlepszym wyborem jest pickowanie assasinow tj. Akali, Talon jak i czasem dobrze range carry postacie typu - ziggs, lux, xerath. Sa to dosc latwe postacie do wyjscia z tzw. Bronze nawet do platyny tylko jak wiadomo trzeba grac z glowa nawet wydajacymi sie latwymk champami (akali)

Flapex

Ja również polecam assasinów no może poza zedem dla niektórych może być zbyt trudny .Vladymir i Swaim te postacie mogą same wygrywać gierki albo ostatecznie tryndamare głownie puszujecie albo nasus jak dotrwacie do late to powinno być łatwo pamiętajcie o farmieniu z q=DMG.

Poćwiczcie farmienie i głowny cel to towery smoki barony itp.nie kille nie walczcie kiedy nie musicie :D



I OSTATNIE NIE BĄDZCIE TOKSYCZNI dzięki temu wasza szansa na win wzrasta .