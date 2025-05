Wszystko o Undertale

Undertale to dosyć fajna i wciągająca gra na PC stworzona przez Toby'ego Foxa w tym artykule chciałbym wam powiedzieć wszystko co o niej wiem.

PACYFISTYCZNE ZAKOŃCZENIE (PACIFIST END)



Nie można nikogo zabijać tylko oszczędzać,uciekać.

Po walce z Papyrusem idź do jego domu i ukończ spotkanie z nim.

Jak ukończysz pościg z Undyne polej ją kubeczkiem wody,wróć się do wodospadu i idź do domu Undyne ukończ lekcje gotowania i udawaną walkę z nią.

Przejdź przez Hotland i Core.

Po zabiciu Mettatona skończ neutralną ścieżkę. (jak tego jeszcze nie zrobiłeś)

Z zamku wróć się do MTT Resort, w tym miejscu zadzwoni do ciebie Undyne i poprosi cie o coś.

Rozmawiaj z Undyne aby otrzymać list Undyne.

Wsuń list pod laboratorium Alphys a potem pójdź z nią na randkę.

Po wyjściu z wysypiska śmieci Papyrus zadzwoni do ciebie i powie by spotkać się z Alphys w laboratorium, wróć do tego miejsca i znajdź notatkę która doprowadzi cie do łazienki w której jest Prawdziwe Laboratorium.

Znajdź 4 klucze porozrzucane w laboratorium i dopasuje je w odpowiednie otwory, aby otworzyć drzwi do generatora.Powróć do windy gdzie zostaniesz przeniesiony do nowego domu z oplątanym wyjściem co oznacza że Pacifistyczne zakończenie udało się.

NEUTRALNA ŚCIEŻKA





LUDOBÓJCZA ŚCIEŻKA

Nowy dom-Sans Asgore i Flowey

Hotland i Core-40 i Mettaton Neo

Wodospad-18 i Undyne The Undynig

Las Snowdin-16 i Papyrus

Ruiny-20 potworów i Toriel

HARD MODE





ZABICIE TYLKO PAPYRUSA



POSTACIE





Flowey-Pierwsza postać spotykana przez nas w grze, która nas śledzi od ruin w niektórych miejscach widać jak się na nas patrzy i jak nas zauważa chowa się pod ziemie, a pod koniec w nowym domu zamienia się w Photoshop Floweya.

Toriel-Osoba która powstrzymuje Floweya przed zniszczeniem Frisk i która się nami opiekuje. Pod koniec Ruin mamy z nią zawalczyć. jak ją oszczędzimy na początku gry będzie podlewała kwiaty, lecz w ludobójczej ścieżce ginie na jedno uderzenie

Sans-Osoba którą pierwszy raz widzimy w Snowdin. Stara się być dla nas przyjaciółmi w Pacifistycznej ścieżce tak jest ale w ludobójczej nie pod koniec tej ścieżki walczymy z Sansem i nie jest dla nas już taki miły.

Papyrus-Osoba którą spotykamy tak jak Sansa w Snowdin. Po walce z nim można z nim pójść na randkę i jest tak jak to powiedziała Undyne "naiwny jak dziecko".

Undyne-Niezwykła ryba mieszkająca koło wodospadu, która bardzo chce nas z początku zabić a potem udać się z nią na randkę. W ludobójczej ścieżce zamienia się w Undyne The Undying.

Alphys-Osoba którą spotkamy w laboratorium, pomaga nam w dojściu do nowego domu.

Mettaton-Dzieło Alphys, które nam towarzyszy w całym Hotland! Walka z nim w innej formie nie da się oszczędzic bo jak dojdziemy do konca walki z 10k punktów, to zginie a w ludobójczej ścieżce zamienia się w Mettatona Neo i ginie na 1 uderzenie.

Asgore-Osoba którą spotykamy w nowym domu i z którą walczymy w Barierze zakazuje nam przycisku Mercy i trzeba go pokonać lecz potem można go oszczędzić po tym zabija go Photoshop Flowey.

Chara-Pierwszy człowiek w podziemi,adoptowany przez rodzinę Dremmurów.

Frisk-Postać którą ty jesteś!

Asriel Dreemur- Boss na drodze Pacifistycznej a inaczej Flowey który się w niego zmienia.

Napastblock-Osoba którą spotykamy w Ruinach,Waterfallu,jeżeli położymy się u niego na podłodze, zobaczymy gwiazdy/kosmos.

Doggo-Osoba spotykana w lesie Snowdin.

Dogamy i Dogaressa-Strażnicy wejścia do Snowdin.

Greater Dog-Również strażnik wejścia do Snowdin.

Glyde-Ukryty mini boss koło domu Toby'ego Foxa.

Mad Dummy-Spotykamy go na wysypisku śmieci i Napastblock nas przed nim ratuje.

Royal Guards-Strażnicy Hotlandu.

Muffet-Spotykamy ją w Hotland.

So Sorry-Tajemniczy boss spotykany w sekretnym pokoju w Hotland jeżeli ustawimy godzinę na 20:00 i 10 października będziemy mogli z nim zawalczyć.

Temmie-Postać w ukrytym pokoju w Waterfallu.

MIEJSCA







Dom

Dom Toriel

Las Snowdin

Dom Sansa i Papyrusa

Grillby's

Tajemnicze dzrzwi-dom Toby'ego Foxa

Dom Undyne

Wysypisko śmieci

Temmie Village

Dom Napastblocka i jego kuzynki

Farma ślimaków

Pokój z artefaktem

MTT Resort

Prawdziwe Laboratorium

Art club room

CORE

Laboratorium

Dom Asgore'a

Bariera

ESTER EGG'S



Dawno temu ziemią rządzili ludzie i potwory.Pewnego dnia wybuchła wojna między tymi rasami.Ludzie wygrali wojnę, a potwory zostały zesłane do podziemi.Po tym jak potwory zostały zesłane do podziemi zaczęły budować swoje królestwo w którym rządziła rodzina Dreemur-król Asgore jego żona Toriel i następca tronu syn Asriel.Król postanowił zatrudnić naukowca którym był Gaster.Zbudował on rdzeń, czyli serce podziemia, które dostarczało energie.Porządek w podziemiach miała zapewnić królewska gwardia na czele której wkrótce stanęła szkolona od dziecka na wojowniczkę Undyne.Następnym celem potworów było wydostanie się na powierzchnie.Król dał zadanie swojemu naukowcowi, aby zniszczył barierę.Do podziemi spadł po raz pierwszy człowiek, który nazywał się Chara upadek z tak dużej wysokości bardzo zabolał go i postanowił zawołać o pomoc Asriel zauważył go jako pierwszyZapytał się: czy wszystko w porządku zabrał go do swojego domu. Królewska rodzina przyjęła człowieka i traktowała go jak własne dziecko, potem on i Asriel stali się niczym bracia, lecz pewnego dnia człowiek zachorował, następnego dnia zmarł. Asriel cudem pochłonął ludzką dusze przekroczył barierę i położył go na ziemi jednak jak ludzie zauważyli Asriela postanowili go zaatakować. Asriel mógł ich zniszczyć, jednak nie chciał. Wrócił do podziemi i w sali królewskiej zmarł.król postanowił, że każdy człowiek który spadnie do podziemi musiał zginąć. Toriel nie spodobał się ten pomysł i odeszła z zamku na zawsze.Gaster zaczął eksperymentować nad potężną bronią, dzięki której pokonają ludzi zatrudnił też do pomocy Sansa i Papyrusa.Naukowiec podczas swojego największego eksperymentu zginął.Sans i Papyrus wyprowadzili się do Snowdin.Król jak dowiedział się o tym że Gaster zginął, postanowił zatrudnić nowego naukowca doktor Alphys.do podziemi zaczęli spadać ludzie, byli zabijani na miejscu.Alphys oddała wszystkie dusze Asgorowi.Nagle jeden kwiatek ożył ze wspomnieniami Asriela, ale nie posiadał duszy. Pierwszy raz otworzył oczy u Asgora który go nazwał Kwiatkowy Kwiatek.Po tym jak odkrył swoją moc determinacji wykorzystywał ją do czynienia dobra, wszytkim pomagał a jak coś nie wyszło zawsze mógł zresetować i spróbować od nowa.Do podziemi spadł siódmy człowiek o imieniu FriskFlowey jak pierwszy zauważył człowieka i postanowił go zabić, lecz w tym przeszkodziła mu Toriel. Flowey chciał zresetować linię czasu, lecz nie mógł, moc determinacji Frisk była silniejsza od jego własnej.Na tej ścieżce ostatnim bossem jest Photoshop Flowey.W niej zabija się każdego kogo się spotka na swojej drodzetrzeba zabićMożna go włączyć po nazwaniu się FriskTrwa tylko do końca RuinJest 1 z 2 dodatkowych zakończeńW tym zakończeniu Sans w złotym pomieszczeniu w nowym domu mówi jak się da "yes" to powie:To dlaczego zabiłeś mojego brata? a jak "no" to powie:Ty brudny bratobójco.RuinySnowdinWodospadHotlandNowy dom1.Pokój toby'ego Foxa (twórcy gry) w lesie Snowdin.2.Pokój gdzie spotkamy So Sorry w Hotland.3.Mini boss "Glyde" w lesie Snowdin.4.Pokój z artyfaktem w Waterfallu.5.Sklep obok MTT Resort.6.Dom mettatona (brata napastblocka) .7.Pokój sansa .8.Piwnica Sansa i Papyrusa.9.Wioska Temmie.10.Pokój Gastera.11.Łóżko w którym tajemnicza postać nas przykrywa w prawdziwym laboratorium.