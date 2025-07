opłaca się kupić ratowanie świata?

Jeżeli priorytetem dla Ciebie są V-Dolce na skiny w BR, to kup najtańszy pakiet na zniżce (prawdopodobnie następna będzie w okolicach Hallowen) za ok. 60 zł. Droższe pakiety zawierają mało istotne bonusy do samego Ratowania Świata.

Tak to akurat tak ale stroji nie polecam kupować to marnowanie pieniędzy

Opłaca się bardzo ponieważ za 120 zł dostaniesz ok. 3000 v-dolców a na ratowaniu ok. 10000 a najbardziej opłaca się na przecenie

Jeżeli priorytetem dla Ciebie są V-Dolce na skiny w BR, to kup najtańszy pakiet na zniżce (prawdopodobnie następna będzie w okolicach Hallowen) za ok. 60 zł. Droższe pakiety zawierają mało istotne bonusy do samego Ratowania Świata.

Jeśli grasz dużo w fortnite to tak.Polecam zaczekać do jakiejś zniżki i kupić ten najtańszy

Join the conversion by creating an account on Gamehag