Który koń jest najszybszy na Star Stable?

DragoNika

Wiele graczy zastanawia się jakiego konia kupić, aby ten był najszybszy i najlepszy na wszystkie wyścigi lub mistrzostwa. Czy naprawdę któryś z rumaków posiada bonus do prędkości?

Tak naprawdę jedyny koń z bonusem do prędkości to SuperShire. Niestety Star Stable dodało go w ramach Prima aprilis i nie dało się go w żaden sposób kupić. A szkoda, bo miał aż 1205 szybkości. Przejdźmy do zwykłych koni. Wszystkie rumaki oprócz kucyków i Dzikich Koni Jorveskich są tak samo szybkie. Oczywiście zależy, który mają poziom i jakie noszą wyposażenie. Oprócz wyposażenia ważny jest też strój jeźdźca. U konia koncentrujcie się na ilości szybkości w sprzęcie, a u jeźdźca na jeździe. Niżej macie podane maksymalne bonusy, jakie możecie znaleźć w grze. Zapewniam was, że da się dobrać ładny i dobry strój jednocześnie, tylko musicie dobrze poszukać i przygotować dużo Szylingów Jorvik, i Star Coins. Są też rasy koni, które mają bonusy do danej umiejętności. Żadna z ras nie ma bonusu do szybkości! Jeśli chcecie, by wasz koń dobrze skręcał, wybierzcie tego z bonusem do zwinności. Posłuszeństwo też jest bardzo ważne. A oto kilka ras najlepszych właśnie pod tym względem: Akhal-teke, Konie czystej krwi arabskiej, Selle français i Konie pełnej krwi angielskiej. Pamiętajcie, że jeśli nie wytrenujecie swojego wierzchowca, to nie będzie on bardzo szybki! Maksymalne bonusy w jeździe: - czapki, kapelusze, kaski itp.- 4 jazdy, - koszulki, sukienki, kurtki itp. - 8 jazdy, - spodnie, spódnice itp. - 5 jazdy, - rękawiczki itp. - 4 jazdy, - buty itp. - 4 jazdy. Maksymalne bonusy w szybkości: - ogłowia - 3 szybkości, - siodła - 3 szybkości, - czapraki - 3 szybkości, - podkowy - 2 szybkości.