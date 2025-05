Roblox-recenzja

Witam w mojej recenzji robloxa myślę, że artykuł będzie spoko.Więc tak czym jest roblox?Roblox to nie gra, lecz platforma na, której sami gracze robią gry na nich zarabiając.Roblox posiada wiele urozmaiceń czyli katalog możliwość robienia koszulek, własnych modeli i osiągnięć.Gra ta zasługuje na dobrą ocenę, ponieważ znajdziemy gry 13- czyli normalne i 13+ czyli dodatkowo horrory.Grę tę nagrywa nawet sam DANTDM.Tak dla urozmaicenia pozwoliłem sobie zrobić listę superowych gier na robloxie.1.murder mystery 22.assasin3.treelands4.jailbreak beta5.hunted6.meepcity7.work at pizza placei wiele wiele więcejWaluta robloxa to robuxy za, które kupicie rzeczy z katalogu vipy w grach gry itp.Kiedyś były też tixy czyli darmowa waluta.ale nie mam wszystich informacji o tixach.Zabawki z robloxa znajdziecie na oficjalnej stronie.Polecam bardzo zabawki z robloxa, bo dodatkowo do jednej figurki dostajecie kodzik z jedną rzeczą z robloxa.popularne typy gier to np. tycoony murdery elevatory i online.Sam pracuję nad projektem gry, lecz to nie jest łatwe.Skrypty i te rzeczy zostawiam specjalistom.Znajdziecie ich na forum.Czy też na różnych grupach.Najpopularniejsza gra to murder mystery 2.Jedna osoba zostaje mordercą jedna szeryfem, a reszta niewinnymi.Gra polega na popularnym trybie w garrys modzie.To by był już koniec jeśli chcecie więcej artykułów gorąco zapraszam do komentowania.Polecam robloxa każdemu :).No to bye