Jak szybko zarabiać Szylingi Jorvik w Star Stable?

Wiele osób grających w tą grę zapewne chciałoby mieć dożo Szylingów Jorvik, aby wydawać je na różne ubrania, sprzęt i jedzenie dla konia. Nie każdy wie, jak robić to szybko, dlatego powstał ten artykuł.

Podstawową walutę w Star Stable można zarobić wykonując różne zadania i robiąc wyścigi. W niektóre dni tygodnia są zadania, które można wykonać tylko wtedy. Na przykład w środę jest kilka zadań u Jamesa w Forcie Pinta, każde daje po 70 szylingów. W ten sam dzień zadania są także u ochroniarza przy dyskotece, lecz są trochę mniej opłacalne. W czwartek są u Steve'a na jego farmie i w Miasteczku Srebrnej Polany. Te na farmie robi się bardzo szybko, w niecałe 5 minut, a łącznie dają 210 szylingów. W piątek bardzo dużo zadań jest w winnicy, da się dzięki nim zarobić około 500 szylingów. Jest jeszcze bardzo dużo innych zadań, które pojawiają się co tydzień, bądźcie czujni i wypatrujcie je w dzienniku zadań. Możecie go otworzyć klikając "L" na klawiaturze. Jeśli jedziecie gdzieś np. zrobić wyścig, zadania fabularne, to pewnie mijacie jakąś stajnię, w której są obowiązki lub codzienne zadania. Zatrzymajcie się na chwilkę, zróbcie je i dopiero pojedźcie dalej. To zajmuje bardzo mało czasu, a jest z tego dużo monet. Żeby urozmaicić sobie zarabianie wirtualnej waluty, możecie trenować konie z przyjaciółmi, zapewniam was, że wtedy nie jest ani trochę nudno. Da się także zrobić wyścig np. w nalewaniu wody do koryt. Kilka osób startuje z wyznaczonego punktu, potem muszą jak najszybciej wykonać to zadanie i odebrać szylingi. Da się w wiele sposobów urozmaicić codzienne zadania, to jest tylko jeden przykład. Pamiętajcie, ogranicza was jedynie wyobraźnia! Jak szybko zarobić Szylingi Jorvik (w skrócie): - brać udział w wyścigach (przy okazji trenować konie), - robić "specjalne" zadania w dany dzień tygodnia, - przejeżdżając obok stajni wykonać w niej obowiązki, - robić te zadania z przyjaciółmi.