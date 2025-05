Jak doładować konto Steam DOWOLNĄ kwotą używając PaySafeCard [Poradnik]

przeglądarki

Zawsze, gdy doładowujemy konto Steam za pomocą PSC, nie możemy wykorzystać środków w pełni, z powodu progów doładowań (5€, 10€ etc.). Tak więc wymieniając za punkty na Gamehagu lub kupując PSC za np. 30zł (~7€) i doładowując konto za 5€ na karcie zostaje aż 2€ (8zł)! Opiszę tutaj jak doładować konto Steam DOWOLNĄ kwotą powyżej 5€. Sposób jest w 100% legalny oraz sprawdzony, wykorzystuję go za każdym razem [tak właściwie piszę ten poradnik, bo właśnie zakupiłem PSC za 50zł, więc robię go przy okazji ;)]W ten sposób będziemy dokładnie wiedzieć ile pieniędzy mamy na swoim PSC. Link do kalkulatora tu: https://www.paysafecard.com/pl-pl/kalkulator-walutowy/ W moim przypadku jest to 11,57€ więc wartość będzie równa 1157 (czyli wartość bez przecinka).Jak widzicie Steam bez problemu przepuszcza naszą zmienioną wartość przez system. Tearz wystarczy tylko cieszyć się doładowaniem :DQ: Czy sposób jest legalny?A: Owszem, wykorzystuje on podobny sposób jak możliwość "dowolna kwota" w bankomatach - banki dają nam możliwość kilku ustalonych kwot, ale możemy wypłacić również dokładnie ile chcemy.Q: Czy jest jakiś limit doładowań?A: Tak, nie możemy doładować mniej niż 5€, i nie więcej niż 1500€ (limit portfela Steam).Q: Czy sposób jest bezpieczny?A: Tak, sam korzystam z niego od 3 lat. W razie problemów support Steam pomaga ze wszystkimi problemami, nigdy nie robili problemów z użyciem innej kwoty niż ustalone.Q: Dlaczego można doładować minimum 5€?A: System Steam obsługuje jednocześnie ponad 8 milionów użytkowników. Jeśli załoga techniczna umożliwiłaby dołoadowania za mniej niż 5€ mogłoby łatwo to przeciążyć system.Q: Dlaczego Steam nie udostępnia możliwości doładowania dowolną kwotą?A: Kwoty są przygotowane pod zachodni rynek, z którego czerpane są cenniki. W np. Niemczech możemy kupić PSC za 10€ lub 50€, więc żadna kwota się nie marnuje. Jednak mając na myśli inne rynki support Steam pozostawił tą furtkę otwartą - w końcu trafia w ten sposób do nich więcej pieniędzy ;)Autor: OmniQuisi