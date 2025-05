Eggwars, czyli ciekawy minigame w Minecraft

Pajacmen

Eggwars to bardzo ciekawy tryb gry w minecraft, zapraszam do przeczytania o nim.

1. Klasy: Cywil- Klasa podstawowa posiadająca drewniany kilof. Partyzant- Posiada drewniany miecz oraz zdolność okradzienia ofiary (po zabiciu) na 5-10 szt. złota, klasa kosztuje 6000 Expa. Brutal- Najpopularniejsza klasa posiadająca drewnianą siekierę z zaklęciem Odrzut 1. Koszt klasy wynosi 6600Expa. Saper- Szaleniec posiadający dynamit uzupełniający się co 20 sekund, gracz może mieć maksymalnie 3 dynamity. Cena- 6000 Expa. Handlarz- Manipulator, który ma 70 procent szansy na wytargowanie 1 sztuki reszty z kosztu danego towaru lub ulepszenia, działa tylko wtedy gdy jest ono droższe niż 5 jednostek. Koszt klasy to 6200 Expa. Inżynier- Doświadczony naukowiec, którego umiejętnością jest stworzenie zakłócacza sygnału, umiejętność odnawia się co 20 sekund, użycie umiejętności powoduje zablokowanie wieżyczek obronnych w obrębie 12 kratek, dodatkowo posiada 10% szansy na gratisowy poziom podczas ulepszania generatora. 2. Rozgrywka- W grze chodzi o to aby chronić swoje jajo (zabudowując blokami kupionymi w sklepie). Zbierać surowce: żelazo, złoto, diamenty, Szmaragdy i kupować za nie przedmioty lub ulepszenia. Niszczyć jaja innym, później eliminując innych graczy. Dla gracza można kupować miecze łuki i ubranka. 3. Sposób na wygraną. Sposoby są dwa. Cierpliwe czekanie i na koniec wyeliminowanie osłabionego przeciwnika, a przy tym bronienie swojej bazy, lub atakowanie na żywioł. Tracimy wtedy dużą ilość przedmiotów choć ten sposób gry przynajmniej nie jest monotonny. Podsumowując, każdemu kto gra w Minecraft polecam spróbować zagrać w tego minigame'a, bo dostarcza wielu wrażeń i emocji graczowi, a przede wszystkim sprawia wiele frajdy.