Kilkanaście Rzeczy które najprawdopodobniej pojawią się w grze minecraft na wersję 1.13 [1 część]

1. ruda złota w netcherze - rzecz zapowiedziana przez samych twórców. W sumie to logiczne bo skąd świnie zombie miałyby mieć złote miecze?



2. kolorowe oświetlenia - rzecz która miała się pojawić dawno ale się nie pojawiła. Mam nadzieję że pojawi się tym razem



3. łóżka połączone z bannerami - w ostatniej aktualizacji dodano kolorowe łóżka ale można by było też przenieść mechanikę zakładania banneru na tarczę także na łóżka.



4. netherowa furtka - Mamy już furtki ze wszystkich kolorów drewna, dobrze by było gdyby były furtki także z netherowej cegły.



5. bagienne drzewo - Dąb niezbyt pasuję na bagna, nie sądzicie? Takie drzewo miałoby zielony kolor w środku i deski także by go miały.



6. wzory na dywanach - Skoro dywan założony na lamę ma swój wzór to dlaczego by nie miał go także po postawieniu?



7. kolorowa elytra - Jeżeli są kolorowe skórzane zbroje to można by było też mieć kolorowe elytry!



8. tutaj już bardziej ogólnikowo, z pewnością pojawią się nowe zwierzęta, struktury, bloki, i inne



9. barwione deski - kiedyś Dinnerbone zapytał się czy gracze chcieliby takie deski, przyjęto ten pomysł pozytywnie, pomysł miał być prawdopodobnie wykorzystany w wersji 1.12 jednak z powodu braku id nie udało się go użyć, z pewnością pozwoliłoby to na ładne dekorowanie domków w minecrafcie







Tutaj już myślę że skończę bo nie da się przewidzieć wszystkiego co pojawi się w nowej wersji albo przynajmniej założyć że coś być może się pojawi, przy tworzeniu tego artykułu chciałem przybliżyć użytkownikom minecrafta jak mogą się zmienić ich światy.