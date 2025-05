Poker Heat - android.

Pełna nazwa gry: Poker Heat - VIP Free Texas Holdem Poker Games



W tą grę powinny grać osoby co mają skończone minimum 12 lat



Producentem gry jest Playtika, która jest odpowiedzialne za inne znane gry hazardowe typu World Series of Poker czy też Caesars Slots.



Gra oceniania w Google Shop na 4,6 gwiazdki przez prawie 100tyś. użytkowników:





- kontrola 4,5 gwiazdki

- gameplay 4,6 gwiazdki

- grafika 4,6 gwiazdki

Gra została łącznie pobrana ponad milion razy ze Sklepu Google'a.

Omawiana aplikacja umożliwia nam w zagranie w jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą grę hazardową jaką wymyślił człowiek - w pokera. Oczywiście to tylko moja opinia.



Co to jest poker to chyba nie trzeba tłumaczyć, karcianka wymagająca on nas logicznego i strategicznego myślenia. Aby wygrać z przeciwniek/przeciwnikami musimy ze swoich kart zdobyć najsilniejszy układ. Najsilniejszym układem ze wszystkich jest królewski poker.



Przechodząc do samej gry moim zdaniem ma ona bardzo piękną oprawę graficzną, niestety trochę gorzej z muzyczną ale nie jest źle. Żeby grać w pokera potrzebujemy żetonów, które oczywiście gra nam oferuje, lecz jeśli się nam skończą, bądź gdy uważamy, że mamy ich za mało to zawsze możemy kupić je za realne pieniądze.



W grze jest system ligowy polegający na tym, że zależnie od ligi otrzymujemy więcej darmowych żetonów - i to w sumie jedyne co daje nam liga.

W grze mamy 7 lig, od amatorskiej do klasy światowej.



Codziennie dostajemy określoną ilość żetonów, za udział w lidzę, przykładowo dla "PRO" ligi jest to 30000$ w żetonach. Dodatkowo co 4 godziny możemy zebrać bonus w postaci 3600$ pomnożonych razy mnożnik naszej ligi (Liga pro mnożnik 2.25x)



Dodatkowo żetony możemy zyskiwać poprzez zapraszanie do gry innych użytkowników, co może być łatwe, ze względu na to, że gra jest dostępna na facebooku.



Ogólnie oceniam aplikację na 9/10. Brak pełnej liczby punktów ze względu na ciągle powtarzającą się melodię, która po jakimś czasie zaczyna denerwować.

Polecam tą grę każdemu kto się nudzi i ma ochotę trochę pohazardować, a szkoda mu prawdziwych pieniędzy ;).



Dodam tylko, że gra uzyskała tytuł najlepszej internetowej gry 2016 roku.