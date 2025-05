CpcS

Który smg (PM) w Counter Strike:Global Offensive jest najlepszy? Przygotowałęm liste, która pozwoli wam określić, który pm jest najlepszy. Zapraszam do czytania.

Który smg (PM) w Counter Strike:Global Offensive jest najlepszy? Przygotowałęm liste, która pozwoli wam określić, który pm jest najlepszy. Zapraszam do czytania.

MAC-10 Posiada on głęboki magazynek w którym zmieści sie 30 kul, które potrafi wystrzelić w ok. 2,05 sekundy. Jeśli chodzi o obrażenia mac'a to w głowe zadał 113 obrażeń, 28-35 w ciało, 20 w nogi . W kamizelce mac zadaje 64 w głowe, 16-20 w ciało i 20 w nogi. Warto tez wspomniec o trudnym do opanowania rozrzutem.

MP9 Alternatywna broń po stronie CT. MP9 jest drozsze od maca. Posiada ono w magazynku 30 kul które

może opróżnić w ok. 2,5 sekundy. Obrażenia to 102 w głowe, 25-31 w ciało, 19 w nogi . W kamizelce mp9 zadaje 60 obrażeń w głowe, 15-18 w głowe i 19 w nogi.

MP7 Przyszła pora na mp7, broń dostępna po obu stronach konfliktu (Jak całą reszta pm'ów w tym artykule)

mp7 posiada 30 kul w magazynku które może wystrzelić w ok 2,8 sekundy. Obrażenia to 113 w głowe, 35 w ciało, 21 w nogi. W kamizelce kule zadają 70 w głowe, 17-21 w ciało, i 21 w nogi.

UMP-45 Zaraz po mac'u drugi najtańszy smg. Magazynek w ump zmieści tylko 25 kul które potrafi wystrzelić w ok. 2,6 sekundy. Obrażenia to 135 w głowe, 41 w ciało, 25 w nogi. W pancerzu obrażenia wynoszą 87 w głowe, 21-26 w ciało 25 w nogi. Wspomne też w w ump rozrzut jest bardzo łątwy do nauki.

P90 , czyli maszynka do mielenia. Magazynek w PRO90 to aż 50 naboi, które opróżnia w ok. 4,15 sekund. Obrażenia są nieżłe gdyż w głowe to 103, w ciało 31, w nogi 19. W kamizelce sprawy mają sie nie gorzej, gdyż w głowe 70, w ciało 17-21 w nogi 19. Rozrzut jest banalny do opanowania.

PP-Bizon Charakteryzuje sie największym magazynkiem wśród smg, gdyż to aż 64 naboi, który może wystrzelic w 6,08 sekundy. Obrażenia to 115 w głowe, 32 w ciało, 19 w nogi. W pancerzu obrażenia to 60 w głowe, 14-18 w ciało, 19 w nogi. Dodam też, że rozrzut tej broni jest nieprzyjemny do opanowywania