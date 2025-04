Naftowy Magnat - Turmoil

W tym artykule przedstawię Wam grę Turmoil. Za jej produkcje odpowiada studio Gamious.

Przygodę rozpoczynamy w XIX wiecznej Ameryce, gdzie rozpoczął się okres gorączki wydobywania czarnego złota, czyli ropy naftowej. Wybieramy postać, którą będziemy rozkręcać nasz biznes. Do wyboru jest Ricardo, Blanche, Daisy i Joshua. Nie posiadają jakichś specjalnych zdolności, ale ich historię są różne. Ricardo na przykład był właścicielem statku, pływał po morzu i handlował towarami. Wszystko na początku wyjaśnia nam burmistrz miasteczka. Okazało się, że w okolicy odkryto ogromne złoża ropy naftowej. Cenny surowiec będziemy wydobywać na różnych terenach. Wylądujemy na gorącej pustyni, ciężkim zimowym terenie, gęstych lasach lub neutralnych łąkach. Nie wpływa to na naszą pracę, ale zapewnia ciekawe urozmaicenie. W miasteczku na starcie nie znajdziemy wiele. Jest ono dopiero w trakcie budowy, ale w późniejszym etapie gry powstanie tam wiele budynków, w których znajdziemy potrzebne ulepszenia. Gra kończy się na wyspie burmistrza. Dostęp do niej zdobędzie osoba z największą ilością udziałów wykupionych na giełdzie papierów wartościowych w ratuszu.W grze mierzymy się z pozostałymi trzema postaciami, których nie wybraliśmy przy wyborze bohatera. Wydobywanie ropy zaczynamy od wykupienia od burmistrza dzierżawy terenu. Najtaniej możemy ten dokument dostać za 2000$, ale zdarzy się, że ktoś będzie przebijał naszą ofertę. Możemy wtedy podbić cenę lub odpuścić i wybrać inne miejsce. Należy przy tym zwracać uwagę na ilość złóż w poprzednich dystryktach. Wtedy łatwiej będzie wykalkulować ile może być ropy na naszym regionie. Po licytacji mamy określony czas na wydobycie surowców z kupionej krainy. Wysyłamy kilku radiestetów na poszukiwaniu złóż. Jeżeli coś znajdą szybko stawiamy szyb naftowy i zaczynamy zbierać ropę. Musimy mieć na uwadze cenę z prawej i lewej fabryki. Najkorzystniejsza jest cena powyżej 1$. i wtedy należy sprzedawać. Trzeba kupić również kilka koni do przewożenia ropy i zbiorników, które będą ją przechowywać, gdy cena będzie zbyt niska. W mieście znajdziemy wiele ulepszeń, które poprawią naszą wydajność. Możemy zwiększyć wielkość rur, żeby szybciej wydobywać, szybkość i ilość koni, głębokość wykrywania złóż radiestetów, wykorzystywać krety do szukania surowców i wiele innych. Ciekawą sprawą jest gaz, który znacznie zwiększy prędkość wydobycia czarnego złota albo użycia go w celu zwiększenia ceny w fabrykach, po wykupieniu specjalnego ulepszenia.Podsumowując, gra jest ciekawą strategiczną produkcją. Rozgrywka polegająca na wydobywaniu ropy i stosowaniu różnych wariaci w tym celu wciąga na długie godziny. Niestety jest ona zbyt monotonna, ponieważ cały czas robi się to samo. Muzyka jest spokojna i pasuje do klimatu Turmoila. Polecam serdecznie produkcje wszystkim, który lubią poczuć się jak XIX wieczny filantrop ropy naftowej.Pozdrawiam.