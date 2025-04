Witam wszystkich! W dzisiejszym artykule opiszemy legendy występujace w Brawl Stars. Może najpierw zacznijmy od tego czym jest Brawl Stars tak w skrócie :D

Brawl Stars jest to gra wieloosobowa w której możemy walczyć ze znajomymi lub solo w różnych trybach gry. Odblokowywać nowych zadymiarzy o różnych umiejętnościach.





Pierwszą legendą, którą opiszemy będzie Leon. Leon został dodany do gry 5 grudnia 2018r. Strzela on 4 ostrzami, które mają długi zasięg. Najwięcej obrażeń zadaje kiedy jest bliżej postaci, którą atakuje przez co jego atak zadaje najmniej obrażeń z dużej odległości.







Jego super atak '' bomba dymna" pozwala mu stać się niewidzialanym na 7 sekund. Kiedy podczas bycia niewidzialnym zaatakuje on jakiegoś innego zadymiarza stanie się widzialny. Wrogowie będący blisko niego widzą go podczas niewidzialnosci. Posiada on dwa Star Powery czyli "gwiezdne moce". Pierwsza z nich nazywa się Zadymienie dzieki, której porusza się on 24% szybciej podczas gdy jest niewidzialny co bardzo przydaje się w ucieczce przed wrogiem. Druga gwiezdna moc to Niewidzialne leczenie czyli jak sama nazwa mówi Leon podczas bycia niewidzialnym odzyskuje 600 punktów życia na sekundę co także jest bardzo przydatne.









Następną legendą będzie Spike. Jest to słodki kaktusik, który rzuca "granaty kaktusowe" które wyrzucają igły we wszystkie strony. Osobiście jest to moja ulubiona legendarna postać :D







Super atak Spike'a polega na tym, że wyrzuca "kwiat kaktusa", który spowalnia i zadaje obrażenia wrogom będącym w obszarze działania. Spike również jak Leon posiada dwie gwiezdne moce. Pierwszą z nich jest Nawóz dzieki któremu Spike odzyskuje 500 punktów życia na sekundę podczas gdy pozostanie na jego obszarze działania (podczas super ataku). Druga gwiezdna moc to Podkręcona piłka polega ona na tym że jego kolce lecą po łuku przez co łatwiej trafiają w jego cel. W przeciwieństwie od Leona posiada on aż dwa skiny : Sakura Spike i Robo Spike.











Następną legendą i już ostatnią na naszej liście jest Crow. Strzela on trzema ostrzami, które zatruwają przeciwnika na około 6 sekund. Co bardzo pomaga kiedy przeciwnikowi zostanie mało hp wtedy trucizna go dobije. Jego Super Atak Nalot pozwala mu wzbic się w niebo wtedy podczas startu i lądowania rzuca dookoła zatrute ostrza. Ma on tylko jedną gwiezdna moc w przeciwieństwie do pozostałych legend. Jest nią Supertoksyczny pozwala to wysysac z wrogów Kruka ich siłę przez co zadają oni o 10% obrażeń mniej. Posiada on aż 3 skiny czyli narazie najwięcej z obecnych legend. Są to takie skiny jak : Phoenix Crow, White Crow i Mecha Crow którego można kupić za Star Pointsy.















Dziekuje za przeczytanie artykułu mam nadzieję, że się spodobał :)