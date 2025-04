Clash Royale - Bardzo ciekawy deck

W Clash Royale jedną z niezbędnych rzeczy jest wybranie decku.

Można wziąć jakiś znany deck ale można też stworzyć własny. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady. Wzięcie znanego decku pozwala graczowi wiedzieć, że jest dobry. Jednakże wtedy (szczególnie na wyższych pucharkach) gracze mogą po kilku wystawionych kartach znać resztę decku. Niektórzy też w tworzonych deckach starają się wziąć karty kontrujące najpopularniejsze decki (ja tak robię). Natomiast stworzenie swojego własnego decku pozwala na zaskoczenie przeciwnika. Jednak tutaj trzeba się liczyć z tym, że ten deck będzie słaby.

Dobre pół roku temu mając challengera I zacząłem ciągle przegrywać. Okazało się, że mój deck (był to lavaloon) się tam nie sprawdzał. Wtedy podjąłem decyzje o próbie tworzenia własnego decku. Po paru nieudanych próbach w końcu udało mi się stworzyć ten deck, którym do dzisiaj gram. Oto moja talia:

Jak widać, średni koszt eliksiru wynosi 3.6, więc nie jest za drogi. Do ataku mamy takie karty jak Balloon, Mini P.E.K.K.A., czy Rascals. Mamy tutaj jednego spella, którym jest Log. Jest też Inferno Tower na wszelkie tanki, zwykle Gianty, Mega Knighty czy P.E.K.K.A. Na takie karty jak Minion Horde mamy Fire Spirits i Baby Dragon. Natomiast na karty lądowe warto użyć Bats, bo można wtedy w łatwy sposób uzyskać przewagę eliksirową. Jeżeli chodzi o levele, to warto mieć na wysokim levelu takie karty jak Bats, Log czy Mini P.E.K.K.A., bo w ich przypadku jeden level niżej może zrobić dużą różnicę.Najlepsze pushe: Balloon + Rascals, Rascals + Mini P.E.K.K.A. + Fire SpiritsNajlepsze defensywy: Rascals + Baby Dargon, Mini P.E.K.K.A. + RascalsJak widać, kluczem w decku jest Rascals. Jest to rzadko używana karta ale bardzo niedoceniana. Jest to lepsza opcja niż np. Knight + Archers, bo Rascals kosztuje mniej eliksiru, a statystyki Rascals są po prostu wyższe.Warto też zauważyć, że nie ma w decku kart kosztujących 6 albo więcej eliksiru. Ogółem wg mnie drogie karty nie są tu potrzebne. Lepiej wg mnie wystawić 2 karty po 4 eliksiru niż jedną za 8. Deck sprawdza się przeciwko takim deckom jak Logbait czy Hog Cycle lub Miner Cycle.Deckiem tym rozegrałem już 300 meczy z czego winrate wynosi ponad 50%! Gram tym deckiem dobre 5 miesięcy i w tym czasie z 4000 pucharków awansowałem aż na 5050! Można nim bez problemu pokonać przeciwnika z PB 5600! Wg mnie jest to deck warty polecenia, jeśli ktoś ma kłopoty z progresem w "drabince". Mam nadzieję, że pomogłem!