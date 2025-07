Zmiana kursora w grze!

Program do zmiany kursora w lolu pobieracie stąd: http://pandateemo.github.io/YoloMouse/index.html ~ Ten mod zmienia kursor w grze, który możecie sami sobie dostosować. Można zmieniać kolor i wielkość kursora. Ten mod nie ingeruje w pliki gry, więc na 100% za to nie ma bana! Tutaj jest instrukcja: http://pandateemo.github.io/YoloMouse/help.html Jest ona po angielsku, ale sądzę, że każdy kto zna chociaż trochę angielski zapewne poradzi sobie z tą instrukcją! Enjoy ^^

