Jak doładować konto PSN za pomocą paysafecard ?

oskar7o

Czy wiedziałeś lub zastanawiałeś się czy można doładować konto PSN za pomocą paysafecard ? Ten artykuł ci w tym pomoże !

Wiele posiadaczy Playstation nie wie że oprócz kupywania doładowań PSN jest też opcja doładowania konta PSN poprzez Paysafecard. Może zacznijmy od tego co to w ogóle jest Paysafecard ? Jest to elektroniczna metoda płatności przeznaczona głównie do użytku w sklepach internetowych.Płacenie z użyciem Paysafecard nie wymaga podawania danych osobowych, szczegółów konta bankowego, ani danych karty kredytowej. Za Paysafecard można kupić prawie wszystko np: doładowania do steam, do różnych stron typu sklep-skiny,gry naprzykład na g2a.com i mógłbym wymieniać tak jeszcze całą noc ale dzisiaj zajmiemy się doładowanie konta PSN. Pewnie zapytacie skąd ją pozyskać, Paysafecard można nabyć prawie w każdym sklepie, na stacji paliw , nawet w aptekach. Jeżeli chcemy się upewnić czy w naszej okolicy sprzedają Paysafecardy możemy wejść w strone Paysafecard i podając nasz adres zamieszkania ukarze nam się najbliższy punkt sprzedaży. Gdy już wiemy jak i gdzie je nabyć , wystarczy poprosić kasjera o kod do Paysafecard, mamy do wyboru kod za 20,30,50,100 i 300 zł.

Gdy mamy już kod przykładowo 20zł wchodzimy w sklep Playstation Store , logujemy się i klikamy na nasz nick po czym wyskoczy nam gdzieś opcja Dodaj fundusze , następnie przekieruje nas na inną strone gdzie będziemy mieli metodę płatności, wybieramy użyj serwisu Paysafecard. Wybieramy kwotę po czym przepisujemy kod i pieniądze trafiają do naszego portfela PSN.



Dziękuje za przeczytanie mojego artykułu i przepraszam za błądy ortograficzne gdyż jest to mój pierwszy artykuł. :D