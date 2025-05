Plants Vs Zombies Garden Warfare 2 Plusy i Minusy!

AngryBirdsPolish

Gra została stworzona Przez Popcap Gra jest Dostępna na PS4,Xbox One ,PC {Origin} Gra została wypuscona 23 Lutego 2016 roku a w polsce 25 Lutego 2016 roku



Plusy i Minusy Plants Vs Zombies Garden Warfare 2

+Nowe 3 Klasy Postaci u Roślin i Zombi

+Podwórkowe Pole Walki

-Gra Nie Ma Specjalnych Postaci z Pvzgw1 {Np Berry Shotera}

-Mało Map {Ostatnia Nowa Mapa 1 Grudnia 2016 roku }

-Cena

-Mało Aktualizacji z Nowymi Postaciami {Ostatnie Nowe Dwie Postacie Zostały Dodane oko 25 Grudnia 2016 Roku}

-Dużo Glitchy w Grze

-Znalazłem w Grze Dużo Hakerów

Czyśby Popcap Nie ma Pieniędzy na Nowe Postacie

Mapy ?

Gra Według Mnie Mogła być Lepsza

Szkoda że nie ma Taco Bandits z Pvzgw1

Przez to że nie ma żadnych aktualizacji gra robi się bardzo nudna i mało ciekawa

Jak będzie Plants Vs Zombies Garden Warfare 3 to nie wiem czy będzie się opłacać kupić

czy tak samo będzie tyle problemów jak z Pvzgw2 i czy wszystkie postacie tym razem będzie dało się przenieść

Szkoda że PopCap Zakończyło Pvz2 Ponieważ moim zdaniem to była bardzo dobra gra na Android IOS

która miała bardzo fajne postacię plansze itp . Ciekawe czy Pvz2 może kiedyś będzie kontynuowane

Dobre Gry od PopCap są według mnie

-Plants Vs Zombies Garden Warfare

-Pvz2

-Pvz Classic

-Pvz Heroes