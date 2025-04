Cossacks 3

wojo7777777

Kozacy 3 - remake gry strategicznej czasu rzeczywistego Kozacy : Europejskie Boje wydanej w 2001 roku ukraińskiego studia GSC GAme World. Gra została wydana 20września 2016 roku .Podobnie jak w pierwowrzoże gre toczymy w XVII i XVIII w.

Podstawy rozgrywki i rozwoju gospodarki w Kozacach 3 pozostają takie same jak w poprzednich częsciach . Tak jak w orginale gracze rywalizują ze soba bezpośrenio ( coś jak Warcraaft 3) budując osady zbierając zasoby na losowo generowanych mapach . Głownym wątkiem tej gry sa spektakturalne bitwy tysiącami róznych jednostek naraz . Jednostki dzielą sie na 4 kategorie : Piechota Jazda Altyleria Statki , ostatnie dostępne tylko z mapami wodnymi . Do dyspozycji gracza zostało dodanych około 70 róznych jednostek 100 badań naukowych i podad 140 budnków. Na start mamydo wyboru 12 stron mi. Polske ,(Anglie, Wenecje, Francje, Ukraine,Rosje,Turcje,Algerie, Szwecje,Prusy, Austrie i Hiszpanie.

Zmiany w stosunku do poprzednika

Do głównych zmian zalicza się nowy silnik graficzny w pełnym 3D oraz napisana od podstaw sztuczna inteligencja. Drobniejsze zmiany obejmują kilkia nowych rodzajów jednostek zmieniony wygląd niektórych budynków oraz zmodyfikownych statystyki niektórych ulepszeń . Oprócz tego powiększono maksymalną liczbe graczy z 7 na 8 którzy mogą grać na tej samej mapie .Gra oferuje także 5 nowych kampani w której wchodza 5 misji w sumie daj,ąc 25 map czy też misji ( ostatnia jest troche zbugowana może już twórcy naprawili ja osobiście nie mogłem jej ukończyć ). Za dystrybócję gry w Polsce odpowiada CDP. GRa jest dostępna w pllskiej wersji językowej w tworzeniu której udział brał Jacek Komuda . Dystrubucja odbywa się poprzez platworme Steam. Gra została wydana w dwóch edycjach .Oprócz podstawowego wydania gry dostępna jest edycja kolekcjonerska zawierająca między innymi książkę Jerzego Besali - ,,Krwawiące sąsiedztwo. Polacy, Moskale i Kozacy .