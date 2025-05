Party Hard 2-zadania

Littlewoman Pierwsze początki, czyli wszystkie zadania w grze Party Hard 2

Witam, W tym artykule pragnę opisać, jak osiągnąć wszystkie zadania w pierwszym i w drugim poziomie gry Party Hard 2.

Klub: Trzy z nich są dosyć łatwe: musimy zabić wszystkich dealerów i sorterów. Nasze cele są oznaczone czerwonymi strzałkami. Najlepiej wykorzystać rozłożone po całym poziomie pułapki i zaciszne pomieszczenia. Innym zadaniem, które może się wydawać trudne, aczkolwiek wcale nie jest, jest zadanie ,,Kill them all". Musimy zabić wszystkich imprezowiczów. Nasze działania mogą oczywiście wywołać panikę i możemy stać się podejrzanymi, lecz w momencie przyjechania policji można wykorzystać różne skróty, jak np. przejścia przez belki. Policjanci biegają wtedy z jednego miejsca w drugie, a my cały czas używamy wybranego przez nas skrótu. Trzeba jednak pamiętać, że policja nie może nas zauważyć, gdy używamy skrótu. Kolejnym zadaniem jest ukrycie martwego ciała. Po całym poziomie ukryte są różne schowki na ciała. Wystarczy sprowokować kogoś, by za tobą biegł, np. uderzając go. Możemy w ten sposób zaciągnąć go w ciche miejsce przy schowku. Później wystarczy podnieść ciało i schować np. do śmietnika. Wyobrażam sobie jak źle by to wszystko brzmiało, gdyby było wyrwane z kontekstu... Innym zadaniem jest zniszczenie skrzynek. Znajdują się one w pokoju położonego po prawej stronie poziomu. Wokół nich pozostawione są mołotowy. Wystarczy je podnieść i wycelować nimi w skrzynki. Trzeba też później się oddalić, bo skrzynki wybuchają. Pozostają nam jeszcze sekretne zadania. Jednym z nich jest sprowokowanie bójki. W tym celu musimy przejść się dołem mapy do pokoju ze skrzyniami i dać się złapać ochroniarzowi. To wywoła rozmowę z jednym z sorterów i bójkę. Pozostaje nam tylko oglądać. Ostatnim zadaniem jest "no 911 calls", czyli innymi słowy nikt nie może nas przyłapać. Musimy więc obmyślić strategię, najlepiej używając schowków i zabijając w odosobnionych miejscach



Bar:



Pierwsze zadania są podobne: musimy zabić dealerów i motocyklistów. Poza tym mamy możliwość zabicia wszystkich uczestników imprezy. jednym z ukrytych zadań jest znalezienie i użycie pigułek. Można je znaleźć w toalecie tuż obok parkietu. Następnie musimy obejść budynek i użyć pigułek na białym wentylatorze, znajdującym się tuż przed wejściem do garażu.



Kolejnym zadaniem jest otworzenie sejfu. Znajduje się on po prawe stronie mapy w głębi garażu. Kod do niego można znaleźć na prawej ścianie pokoju z rurą do tańca, który znajduje się po prawej stronie parkietu. Pieniądze z sejfu powinniśmy dać punkowi, żeby zaliczyć kolejne zadanie. Jest nim każdy imprezowicz w czarnej kurtce z czerwonym irokezem. Ostatnie zadania wiążą się z zadzwonieniem do cyrku. Na zewnątrz budynku znajduje się plakat z niedźwiedziem. Żeby zadzwonić po niedźwiedzia, musimy obejrzeć plakat i wcisnąć na nim spację. Zostaje nam najtrudniejsza rzecz, czyli złapanie go (np. paralizatorem ochroniarza) i wrzucenie na tył samochodu policyjnego, gdy tylko się zjawią. Na koniec zostaje nam tylko wyznaczenie swojej strategii i zatuszować zbrodnię, by nie przyjechała policja.

radeqpro ... Dzięki za to! ale samo to jest... nudne

XsajmonekX1 ... Dzięki za to! ale samo to jest... nudne





XsajmonekX1 ... Dzięki za to! ale samo to jest... nudne

XsajmonekX1 wsm spoko ale chyba nudne





XsajmonekX1 jak zdobyć kamienie dusz?





XsajmonekX1



Pierwsze początki, czyli wszystkie zadania w grze Party Hard 2





Witam,



W tym artykule pragnę opisać, jak osiągnąć wszystkie zadania w pierwszym i w drugim poziomie gry Party Hard 2.





Klub:



Trzy z nich są dosyć łatwe: musimy zabić wszystkich dealerów i sorterów. Nasze cele są oznaczone czerwonymi strzałkami. Najlepiej wykorzystać rozłożone po całym poziomie pułapki i zaciszne pomieszczenia. Innym zadaniem, które może się wydawać trudne, aczkolwiek wcale nie jest, jest zadanie ,,Kill them all". Musimy zabić wszystkich imprezowiczów. Nasze działania mogą oczywiście wywołać panikę i możemy stać się podejrzanymi, lecz w momencie przyjechania policji można wykorzystać różne skróty, jak np. przejścia przez belki. Policjanci biegają wtedy z jednego miejsca w drugie, a my cały czas używamy wybranego przez nas skrótu. Trzeba jednak pamiętać, że policja nie może nas zauważyć, gdy używamy skrótu.



Kolejnym zadaniem jest ukrycie martwego ciała. Po całym poziomie ukryte są różne schowki na ciała. Wystarczy sprowokować kogoś, by za tobą biegł, np. uderzając go. Możemy w ten sposób zaciągnąć go w ciche miejsce przy schowku. Później wystarczy podnieść ciało i schować np. do śmietnika.



Wyobrażam sobie jak źle by to wszystko brzmiało, gdyby było wyrwane z kontekstu...



Innym zadaniem jest zniszczenie skrzynek. Znajdują się one w pokoju położonego po prawej stronie poziomu. Wokół nich pozostawione są mołotowy. Wystarczy je podnieść i wycelować nimi w skrzynki. Trzeba też później się oddalić, bo skrzynki wybuchają.



Pozostają nam jeszcze sekretne zadania. Jednym z nich jest sprowokowanie bójki. W tym celu musimy przejść się dołem mapy do pokoju ze skrzyniami i dać się złapać ochroniarzowi. To wywoła rozmowę z jednym z sorterów i bójkę. Pozostaje nam tylko oglądać.



Ostatnim zadaniem jest "no 911 calls", czyli innymi słowy nikt nie może nas przyłapać. Musimy więc obmyślić strategię, najlepiej używając schowków i zabijając w odosobnionych miejscach



Bar:



Pierwsze zadania są pod

XsajmonekX1



//Pierwsze początki, czyli wszystkie zadania w grze Party Hard 2





Witam,



W tym artykule pragnę opisać, jak osiągnąć wszystkie zadania w pierwszym i w drugim poziomie gry Party Hard 2.





Klub:



Trzy z nich są dosyć łatwe: musimy zabić wszystkich dealerów i sorterów. Nasze cele są oznaczone czerwonymi strzałkami. Najlepiej wykorzystać rozłożone po całym poziomie pułapki i zaciszne pomieszczenia. Innym zadaniem, które może się wydawać trudne, aczkolwiek wcale nie jest, jest zadanie ,,Kill them all". Musimy zabić wszystkich imprezowiczów. Nasze działania mogą oczywiście wywołać panikę i możemy stać się podejrzanymi, lecz w momencie przyjechania policji można wykorzystać różne skróty, jak np. przejścia przez belki. Policjanci biegają wtedy z jednego miejsca w drugie, a my cały czas używamy wybranego przez nas skrótu. Trzeba jednak pamiętać, że policja nie może nas zauważyć, gdy używamy skrótu.



Kolejnym zadaniem jest ukrycie martwego ciała. Po całym poziomie ukryte są różne schowki na ciała. Wystarczy sprowokować kogoś, by za tobą biegł, np. uderzając go. Możemy w ten sposób zaciągnąć go w ciche miejsce przy schowku. Później wystarczy podnieść ciało i schować np. do śmietnika.



Wyobrażam sobie jak źle by to wszystko brzmiało, gdyby było wyrwane z kontekstu...



Innym zadaniem jest zniszczenie skrzynek. Znajdują się one w pokoju położonego po prawej stronie poziomu. Wokół nich pozostawione są mołotowy. Wystarczy je podnieść i wycelować nimi w skrzynki. Trzeba też później się oddalić, bo skrzynki wybuchają.



Pozostają nam jeszcze sekretne zadania. Jednym z nich jest sprowokowanie bójki. W tym celu musimy przejść się dołem mapy do pokoju ze skrzyniami i dać się złapać ochroniarzowi. To wywoła rozmowę z jednym z sorterów i bójkę. Pozostaje nam tylko oglądać.



Ostatnim zadaniem jest "no 911 calls", czyli innymi słowy nikt nie może nas przyłapać. Musimy więc obmyślić strategię, najlepiej używając schowków i zabijając w odosobnionych miejscach



Bar:



Pierwsze zadania są p

kowalski330 elo ello elo



pwronska ja tylko nabijam lvl jak coś :l

ZAKSIM20 ja tylko nabijam lvl jak coś :l

ZAKSIM20 Pierwsze początki, czyli wszystkie zadania w grze Party Hard 2





Witam,



W tym artykule pragnę opisać, jak osiągnąć wszystkie zadania w pierwszym i w drugim poziomie gry Party Hard 2.





Klub:



Trzy z nich są dosyć łatwe: musimy zabić wszystkich dealerów i sorterów. Nasze cele są oznaczone czerwonymi strzałkami. Najlepiej wykorzystać rozłożone po całym poziomie pułapki i zaciszne pomieszczenia. Innym zadaniem, które może się wydawać trudne, aczkolwiek wcale nie jest, jest zadanie ,,Kill them all". Musimy zabić wszystkich imprezowiczów. Nasze działania mogą oczywiście wywołać panikę i możemy stać się podejrzanymi, lecz w momencie przyjechania policji można wykorzystać różne skróty, jak np. przejścia przez belki. Policjanci biegają wtedy z jednego miejsca w drugie, a my cały czas używamy wybranego przez nas skrótu. Trzeba jednak pamiętać, że policja nie może nas zauważyć, gdy używamy skrótu.



Kolejnym zadaniem jest ukrycie martwego ciała. Po całym poziomie ukryte są różne schowki na ciała. Wystarczy sprowokować kogoś, by za tobą biegł, np. uderzając go. Możemy w ten sposób zaciągnąć go w ciche miejsce przy schowku. Później wystarczy podnieść ciało i schować np. do śmietnika.



Wyobrażam sobie jak źle by to wszystko brzmiało, gdyby było wyrwane z kontekstu...



Innym zadaniem jest zniszczenie skrzynek. Znajdują się one w pokoju położonego po prawej stronie poziomu. Wokół nich pozostawione są mołotowy. Wystarczy je podnieść i wycelować nimi w skrzynki. Trzeba też później się oddalić, bo skrzynki wybuchają.



Pozostają nam jeszcze sekretne zadania. Jednym z nich jest sprowokowanie bójki. W tym celu musimy przejść się dołem mapy do pokoju ze skrzyniami i dać się złapać ochroniarzowi. To wywoła rozmowę z jednym z sorterów i bójkę. Pozostaje nam tylko oglądać.



Ostatnim zadaniem jest "no 911 calls", czyli innymi słowy nikt nie może nas przyłapać. Musimy więc obmyślić strategię, najlepiej używając schowków i zabijając w odosobnionych miejscach



Bar:



Pierwsze zadania są pod



20

ZAKSIM20 W dziale Od użytkowników znajdziesz najnowsze recenzje, poradniki i opisy gier stworzone przez społeczność Gamehaga. Pojawiają się tutaj artykuły, które nie trafiły na stronę główną portalu. W tym dziale forum możesz przeczytać opinie użytkowników na temat interesujących Cię gier, poradniki przejścia, buildy postaci w League of Legends, Heroes of the Storm, Paladins i innych popularnych gier MOBA. Dowiesz się, w jakie przedmioty najlepiej inwestować i poznasz protipy oraz easter-eggi w swoich ulubionych grach MMO. Czytaj o grach strategicznych, wojennych, MMO, RPG, MOBA, hack’n’slash, strzelankach, survivalach, horrorach, przygodówkach czy logicznych. Komentuj wątki dotyczące swoich ulubionych gier przeglądarkowych i do pobrania oraz zdobywaj teoretyczną wiedzę, która pomoże Ci się stać prawdziwym pro graczem w praktyce. Dział Od użytkowników na forum dla graczy Gamehag to prawdziwa mieszanka różnorodnych spojrzeń i gatunków. Sprawdź inny punkt widzenia już teraz i dyskutuj do woli na interesujące Cię tematy.



pwronska ja tutaj zbieram lvl jak coś

zuzolekpanda1 ja tez