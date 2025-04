Gamehag - Sposób na zarobek

GAMEHAG?

Gamehag to strona internetowa, umożliwiająca nam zarabianie przez internet grając w gry. Brzmi ciekawie? Otóż tak jest.

Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że gamehag nie jest to strona dzięki której zarobimy tyle, aby móc opłacić rachunki, czy też się utrzymać. Ta opcja zarobku skierowana jest głównie dla osób, które lubią grać w gry a dzięki gamehag otrzymają dodatkowe drobne kieszonkowe, naprzykład na kolejne gry.

Zarabianie na gamehag polega na wykonywaniu zadań, zleceń, graniu w gry oraz wielu innych mniejszych opcji. Za wykonywanie tych rzeczy otrzymujemy kryształy, które potem możemy wymienić na doładowania do gier ( riot points), prawdziwe pieniądze (paysafecard) czy inne waluty w grach. Wartość 1 kryształa wynosi 1 grosz. (1000 kryształów ~ 10 złotych)



Mój jeden z wielu sposobów na łatwy zarobek:

Pierwszym "trikiem" na skuteczne zarabianie jest bycie pierwszym w rankingu dziennym gamehag. Na czym to polega? Na prawo, od ikony naszego użytkownika gamehag znajduje się kółeczko, z liczbą w środku. Jest to nasz aktualny ranking dzienny. Zależy on od ilości zarobionych kryształów w danym dniu. Po zakończeniu dnia rozdawane są nagrody dla pierwszych trzech osób, kolejno : 1000 kryształów, 500 oraz 300. Pytanie więc jak szybko zostać pierwszym na liście? Jest to banalne proste. Potrzebujemy do tego tak naprawdę dwóch dni. W jednym dniu wykonujemy tyle zadań, ile jesteśmy w stanie. ALE! nie odbieramy za nie nagrody. Robimy to co nam każą, wykonujemy misje, robimy screeny i tyle, nie odbieramy za to nagrody, by w dniu następnym wszystkie je naraz odebrać. Po czym dnia następnego zapisujemy się do kolejnych gier. Co to nam da? Poprzedniego dnia zarobiliśmy, lecz nie odebraliśmy około 1000-1300 kryształów. Dnia następnego do godziny 16 wykonujemy kolejne zadania, znów zarabiamy i nie odbieramy ~700kryształów. Co łącznie daje nam 2000 kryształów. Następnie wchodzimy w zakładkę oferty, kupujemy paysafecard za 20zł , za co dostaniemy 1000 krystałów. Po zakupieniu tego, odbieramy wszystkie naraz zarobione kryształy i na koncie mamy ~3000 kryształów. Dzięki czemu z łatwością wygrywamy ranking dzienny, otrzymujemy 1000 kryształów i po wydaniu 20zł mamy na koncie 4000 kryształów, co jest równowartością 40 zł. Kryształy te wymieniamy na 2x paysafecard 20zł lub zbieramy do 50zł. Sposób ten działa również bez wydawania 20 zł, lecz otrzymamy wtedy mniej kryształów, nie mamy pewnośći, że będziemy pierwsi w rankingu.



Dziękuje za uwagę, jeżeli sposób się spodobał, zapraszam do komentowania oraz kontaktowania się w wiadomościach prywatnych. O sobie powiem tyle, że zarabiam prez internet od 2 lat, nie tylko na gamehag. Gamehag traktuje jako 1/1000 zarobku rocznego. Mam wiele sposobów na łatwe zarabianie na gamehag, lecz nie chce się ze wszystkimi publicznie nimi dzielić. Jeżeli chcesz poznać więcej sposobów, skontaktuj się w wiadomości prywatnej, na pewno się dogadamy.









