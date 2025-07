Tipy oraz niezbedne informacje :D

hhunterek Cześć, prosze was napiszcie tutaj pod postem niezbedne informacje oraz tipy dla poczatkujacych graczy w nostale :)

Paszczak Na początku rozgrywki wystarczy wypełniać zadania. Grę jest dość prosto ogarnąć. od 1 lvl do 55 lvl wbijamy wykonując misje. Następnie kupujemy/robimy SP i szukamy rodziny, na LoD expimy do 90.

hhunterek Co to jest to LoD, oraz czy w trakcie robienia misji bede musial recznie wbijac lvl ? Co to jest SP ? Z czym to sie je ? Rodzina ? Co to takiego :D ?

Paszczak Od poziomu 50 zaczynają dropić pióra anioła. Potrzebne sa do ulepszania Karty Specjalisty (SP) stoją one w cenie na rynku (35k aktualnie) jest to główny sposób zarobku na niskich lvl.

hhunterek 35k golda tak ? Gdzie moge ta kase latwo zdobyc ? Gdzie moge wydropic te piora aniola ?

Paszczak Pióra anioła dropisz Loch S., Górska jaskinia 5, Las Klonowy (Gołębie, Jaszczurki, Wełniaki), Las Jodłowy (Szopy, Jaszczurki), Wyschnięte koryto rzeki, Skraj Lasu Jodłowego (Yaki) Podziemny tunel.

hhunterek One leca z kazdego potwora tak ? Ciezko sie je dropi ? Jaki potrzebuje ekwipunek aby dawac tam rade ? Jak dlugo powinienem korzystac z tego zarobku ?

Paszczak Lod jest to Kraina śmierci otwiera sie ona 2 razy dziennie. Możesz tam wejść tylko jeżeli posiadasz Rodzinę i 55 lvl. Za zabijanie potworków leci tam dużo doświadczenia.

Paszczak Za misje dostajesz sporo expa (40-80%) a to 50-20% wbija się bardzo szybko.

hhunterek Czyli juz na 50lvl musze znalesc sobie rodzine, poniewaz bez tego nie wejde do Lod'a. Co sie tam dzieje ? Expi sie czy raczej zarabia czy moze to jakis dungeon ?

Paszczak Pióra anioła zaczynają dropić od mapy Góra krem. Ekwipunek wystarczy +5 u5 max, Najłatwiej wydropić w Lochu S. na Karcie specjalisty światła ponieważ znajdują się tam potworki z elementem mroku.

Paszczak Na lod po prostu Expisz. Jest to taka mapa, otwiera się o wyznaczonych godzinach.

hhunterek Ten ekwipunek lepiej zrobic samemu czy lepiej gdzies indziej zarobic na niego ? Co jest lepsze ? Czy po wejscu do lod'a masz tam nieograniczony czas pobytu czy po jakims czsie wywala ?

Paszczak Ekwipunek jak masz szczęście to dasz rade go sam zrobić a jak pecha :/ to lepiej kupić trochę drożej. Lod trwa 1h.

Paszczak https://www.youtube.com/watch?v=UtPr8UzTfcI Polecam poradniki tego gościa, grałem z nim i ogarnia trochę tą gre.

hhunterek Czy ten lod jest tak ustawiony ze to jest jedna mapa dla kazdego czy kazdy ma odzielna ? Jezeli to 1, to ludzie pewnie walcza tam o najlepszego spota :D

Gdzie zarabiac na ten ekwipunek +5 ?

hhunterek Wole jednak z toba troche popisac :D

Paszczak Lod jest to mapa dla rodziny, czyli każda rodzina ma swoje Lod. Tam na 50 lvl sam nie dasz rady więc najczęściej jesteś w grupie z silniejszymi graczami.

Paszczak Ekwipunek +5 jest mało warty, nie trzeba na niego zarabiać, wystarczy wykonywanie zadań.

hhunterek Ale jak sie jest w grupie to leci 2x mniej expa tak ? :D

hhunterek A slyszalem ze na ktoryms tam lvl'u sie wbija jakies pkt na tych '' groszkach xd '' Co to daje ?

Paszczak Leci trochę mniej ale to nie jest za bardzo zauważalne.

hhunterek Ile zajmie mi wbicie od 25 do 50-55lvl'a ?

xrhaishx Dzięki temu że ze sobą pisaliście dużo się dowiedziałem dzięki :)

Astrothis35 napewno chodz na bb poza fajną repą dostaniesz też sporo hajsu

Paszczak BB- Błyskawiczna Bitwa. Jest to taki jak by event codziennie o wyznaczonych godzinach i na wyznaczonych kanałach. http://tiny.pl/g96r6 (link do rozpiski godzinowej BB)