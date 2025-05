Kingdom Rush (opis gry)

Kingdom Rush to jedna z najbardziej popularnych gier typu tower defence.

W czasie pisania tego artykułu dostępne są 4 części tej gry: Kingdom Rush, Kingdom Rush Frontiers, Kingdom Rush Origins i Kingdom Rush Vengeance. W tym artykule opisze pierwszą część tej gry oraz dodam kilka słów od de mnie.

Ale najpierw powiem czym jest ta gra. Jak wcześniej wspominałem Kingdom Rush to gra ciesząca się dosyć wysoką popularnością wśród fanów gier typu tower defence, Gra zawiera 12 poziomów podstawowych, 14 dodatkowych oraz 1 z nieskączonymi atakami fal przeciwników gdzie naszym celem jest wytrzymać tak długo jak tylko będziemy mogli, w tej grze będziemy też mogli zobaczyć dużą różnorodność przeciwników ponieważ jest ich aż 68 w tym 1 mini boss i 11 bossów!

Jak już mówiłem Kingdom Rush zawiera 12 poziomów podstawowych, przechodząc pierwsze poziomy wyruszamy z portu w stronę zamku by wzmocnić jego obronę i odeprzeć atak orków, mrocznych rycerzy, ogrów, goblinów i nie tylko, po pokonaniu pierwszego bossa który uczestniczył w ataku na zamek wyruszamy w góry w celu obronienia świątyni przed trollami i yeti,po obronieniu świątyni atakujemy zamek Vez'nana który jest źródłem ataków na zamek ale nie jest to takie łatwe ponieważ jego mroczna armia będzie starała się nam przeszkodzić. Po pokonaniu Vez'nana odblokowywują się bonusowe poziomy w których spotkamy: leśne trolle, goblinów saperów, zmutowane grzyby, zombie, duchy, wiedźmy, ogromne szczury, drzewce, zmutowane pająki, olbrzymy wyłaniające się z bagien i nie tylko! Zbuduj wierze i pokonaj przeciwników!Masz problemy z przeciwnikami? Ulepsz wieże! Stwórz tesle, zatrudnij muszkieterów, paladynów lub barbarzyńców, zbuduj wierze arcaneów oraz socererów! Każda z wierz 4 poziomu ma swoje specjalne umiejętności jedne z nich to tworzenie golemów, zamienianie wrogów w owce, wypuszczanie rakiet, przytrzymywanie wrogów korzeniami, wypuszczanie otruwające strzały, rzucanie toporkami, leczenie oraz kilka innych. Po przechodzeni poziomów dostaje się gwiazdki które można wykorzystywać do ulepszania statystyk magów, łuczników, artyleri i rycerzy. Ciekawym sposobem którym twórcy urozmaicili grę było dodanie odporności na magie i pancerza przez co gracze częściej używali magów i wież zadające obrażenia fizyczne na raz. Jest kilka stopni pancerza i odporności na magie najniższym jest: Low który oznacza że jest tylko lekko odporny, Medium jest wyższym stopniem odporności który oznacza że odporność jest średnia, jest też High które oznacza że odporność jest wysoka, w grze można też spotkać odporność Immune co oznacza że jest całkowicie odporny na dany typ obrażeń, tacy przeciwnicy są szczególnie silni.Dla mnie Kingdom Rush to jedna z najlepszych gier w jakie grałem, nie jest łatwy ani za trudny, a jeśli ktoś nie ma z grą żadnych problemów może spróbować zagrać na wyższej trudności! A po przejściu wszystkich poziomów możemy przejść grę na poziomie heroicznym lub żelaznym, albo spróbować odblokować wszystkie aczievementy! Nie jest to gra na jeden dzień tylko na całe tygodnie lub miesiące! Streszczając to co wcześniej mówiłem jest to gra strategiczna z dobrą grafiką, świetną fabułą oraz wieloma rozmaitymi przeciwnikami posiadającymi czasem specjale umiejętności.